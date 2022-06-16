Почти два миллиарда рублей получит Приморье на реконструкцию теплосетей во Владивостоке

На выделенные средства заменят более 20 километров труб. Фото: Евгения ГУСЕВА

На ремонт тепловых сетей в столице ДФО выделено 1,8 миллиарда рублей. Из федеральной казны на эти цели потратят 1,48 миллиарда. Еще 400 миллионов добавят из краевого и муниципального бюджетов. Большая реконструкция труб и тепловых пунктов начнется в 2023 году.

В краевом правительстве рассказали, что на выделенные средства заменят более 20 километров труб, также ремонт коснется трех центральных тепловых пунктов по улицам Сахалинская, Борисенко, 50 лет ВЛКСМ, Гризодубовой и других.

Сейчас для подготовки к зиме ВПЭС заменит 13 километров внутриквартальных теплосетей. В том числе, замена теплосети заканчивается на набережной Спортивной гавани Владивостока.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что 500 километров теплосетей города изношены почти на 90%. Работы по их восстановлению уже начались, поэтому жители Владивостока попеременно остаются без тепла. В 2022 году на ремонт потратят 710 миллионов рублей бюджетных средств и за счет ресурсоснабжающих организаций.

В разговоре с журналистами Константин Шестаков отметил, что будет «рыть, обладая пониманием фактической картины». Таким образом глава приморской столицы обозначил проблему, как одну из самых главных на сегодняшний.

– Выделим значительный объем средств и направим на обновление сетей по тепловой карте, на которой самые большие провалы. Нужно работать в унисон, чтобы это было на благо города. Силы муниципалитета могут реализовать мероприятия на X рублей и дума должна голосовать ровно за это, – добавил тогда Константин Шестаков.

Между тем, в городе то и дело «плывут» участки дорог. Так на Борисенко засорилась канализация, а прямо в популярно месте отдыха в конце декабря появился фонтан кипятка.

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