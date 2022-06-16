На работу без пробок: как моноколесо стало почти единственным транспортом дайвера из Владивостока

Ирина на моноколесе. Фото: принтскрин видео, irinaglotova_diving, TikTok

Пробки, духота и вечные опоздания – то, о чем инструктор по дайвингу из Владивостока Ирина Глотова почти забыла. На моноколесе [самобалансирующий моноцикл без руля – прим.] она легко передвигается в нужные точки. Более того, она так наловчилась в этом искусстве, что спокойно выполняет трюки. Удивительными роликами женщина делится в соцсетях, собирая сотни тысяч просмотров. А вот местные жители, призналась Ирина «Комсомольской правде – Владивосток», порой смотрят на нее как на циркачку. О любви к погружению в воду и о том, где еще можно применять моноколесо – в материале КП.

– Давно ли появилась любовь к погружению в воду? Расскажите о PADI.

– Это Профессиональная Ассоциация Дайвинг Инструкторов (PADI) – крупнейшая в мире международная организация инструкторов, обучающих любительскому дайвингу. Девиз ассоциации говорит о ее месте в мировом дайвинге: весь мир учится нырять с PADI. Давно ли появилась любовь к этому делу? Идея заняться дайвингом была не моя, а моего мужа Владимира. Мы по жизни активные люди. Мне просто очень хотелось найти хобби, чтобы оно увлекло меня полностью. Я поделилась с супругом, и он предложил дайвинг. Теперь я работаю профессиональным инструктором. <...>

Как сейчас помню. Лето, 2007 год. Мое первое погружение в море – будто полет в космос. Бульканье пузырьков из регулятора. Мир, который до этого был неизвестен.

– Моноколесо – транспорт или хобби? Как совмещаете с работой?

– Каждый день езжу на работу на моноколесе. Никаких пробок для такого транспорта не существует. По дороге слушаю музыку, приезжаю с хорошим настроением и передаю его дальше своим ученикам. Вы знаете, что занятия дайвингом и езда на моноколесе очень похожи? Во-первых, это ощущение невесомости, свободы. Второе: это новые, интересные люди, которых ты встречаешь. Третье: и дайверы, и «моноколесники», любят путешествовать и узнавать что-то новое.

– Как возник замысел купить моноцикл?

– Мой муж, генератор идей в нашей семье, лет шесть назад на просторах сети увидел эту штуковину и видеоролик, где китайцы делают на ней разные трюки. Через пару месяцев прибыло моноколесо. Оно было размером в 14 дюймов, обычная подделка. Когда я впервые это увидела, первой мыслью было то, что Владимир хочет моей гибели. Я пыталась встать на эту штуковину, но колесо выскальзывало у меня из-под ноги. Первые метры дались нелегко, и мы забросили это хобби на какое-то время. Однако на новогодние каникулы, когда все нормальные люди катались на санках, коньках и лыжах, мы снова вернулись к нашему колесу и через две недели уже пытались делать какие-то простые трюки. Этот путь был бы легче и быстрее, но некому было подсказать некоторые нюансы. Научиться ездить на моноколесе на самом деле нетрудно – сложно сделать первый шаг. Тело нужно использовать как руль. Обучение займет от пары часов до одного дня. Конечно, самое важное – побороть психологический страх.

– Автомобиль пылится в гараже?

– Мы с мужем забросили машину и передвигаемся только на моноколесах уже шесть лет, пройдено около 50000 километров в разных условиях. Максимально за один день проезжаю 90 километров. На колесе круглый год. Если правильно подготовить это устройство, то можно ездить на нем и в снег, и в дождь, что мы и делаем. Более того, колесо можно взять с собой и в долгую дорогу: зайти с ним в электричку, поезд, автобус. Все снабжены специальными ручками для перевозки.

– Как считаете, скоро все «пересядут» на моноколеса?

– Кроме обычного применения в повседневной жизни, есть много других направлений. Например, спорт. Сейчас уже устраивают различные соревнования: гонки по трассе, гонки по пересеченной местности, фристайл и другие дисциплины. Меня приглашали на Electric Games во Францию, но любимая работа не позволила поехать. Французам очень нравится мой стиль, который я использую в езде на моноколесе. Это фристайл. Этот стиль характерен для циркового и танцевального творчества. А транспорт, кстати, можно использовать в курьерской работе и многом другом. Поживем – увидим. Лично моя мечта – отправиться в путешествие на моноколесе по всей России. Выбираем с мужем момент.

– Бывали ли курьезные случаи? Аварии?

– Без курьезов не обойтись. Но никто ни разу не пострадал. Однажды ехали с друзьями по лесу, видим мужчину. Он глазами моргает, долго молчит и говорит: «Вы что, из цирка?»

Забавная реакция у собак. На лесной дороге сидел пес и держал в пасти стакан из-под кофе. Смотрел, не отрывая взгляд – в какой-то момент открыл пасть и побежал за нами. Не догнал!

– Как соблюсти все требования безопасности?

– На самом деле столкновения в моей жизни и у друзей на моноколесах не случались. На тротуарах мы всегда двигаемся со скоростью пешехода и медленнее, понимая всю ответственность. И еще: благодаря маневренности моноколеса от возможной аварии уйти гораздо легче.

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