Пятнистые «дайверы» с рогами были замечены на охраняемой территории Приморья

«Земля леопарда» открывает завесы тайн флоры и фауны. Фото: принтскрин видео.

Такого поведения от пятнистых оленей никто не ожидал, кто бы мог подумать, что эти животные, оказывается отличные пловцы и ныряльщики. Впервые в мире этот вид застали в поисках пищи под водой. Ранее подобный способ добывания пищи не был описан мировой наукой, но «Земля леопарда» открывает завесы тайн флоры и фауны.

Уникальные кадры были получены специалистами в дикой природе с помощью установленной у озера фотоловушки – автоматической лесной камеры. На записи видно, как копытные практически полностью погружаются под воду на длительное время, а затем всплывают с добычей. Со дна водоема животные достают так называемые гидрофиты – водные растения, богатые полезными веществами и минералами.

Рекордсменом среди копытных «дайверов» стал олень, продержавшийся под водой 18 секунд. Время, которое животные находились под водой, варьировалось от 2 до 18 секунд, в среднем 8,7. Стоит отметить, что в основном самки ныряют на более длительное время, нежели самцы.

– Пятнистый олень – самый массовый вид копытных на юго-западе Приморского края. Эти животные хорошо изучены, однако большинство исследований направлены в основном на учет численности и плотности обитания. Фотоловушки же приносят новые данные, а всестороннее изучение вида позволит более точно прогнозировать динамику численности и распределение на территории. Один из основных факторов, влияющих на распределение животных – как раз наличие и разнообразие кормов, – подчеркнула Дарья Максимова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Пятнистый олень, или олень-цветок – копытное, встречающееся на Корейском полуострове, в Китае, Японии и на юге Приморского края России. Из-за постоянного преследования охотниками и браконьерами едва не вымер в начале 20 века. Один из семи видов копытных «Земли леопарда». Сегодня на юго-западе Приморья, в том числе в нацпарке и заповеднике, обитают более 23 тысяч пятнистых оленей.

На особо охраняемых природных территориях «Земли леопарда» развернута самая большая в России сеть фотомониторинга из более 450 камер, в первую очередь созданная для наблюдения за дальневосточным леопардом, одним из редчайших животных в мире, и амурским тигром.

Напомним, что недавно фотоловушка зафиксировала сразу 8 видов животных, в том числе дальневосточного леопарда и самку амурского тигра.

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