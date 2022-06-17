Владивосток в красной зоне? Стихия обрушится на город

В приморской столице ожидается духота. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеосайт windy.com прогнозирует Владивостоку совсем не радостную погоду на 21 и 22 июня. По данным портала, приморская столица попадет в красную зону, которая означает возможность крупных разрушений и катастроф. Вечером 21 июня в городе ожидается ветер, но уже в ночь на 22 число ворвутся грозы и дожди, прекратится непогода примерно после 5:00.

Владивосток в красной зоне. Фото: принтскрин, сайт windy.com.

По данным портала «Примпогода», обстановка в приморской столице будет меняться почти ежедневно. В ночь на понедельник, 20 июня, существенные осадки не ожидаются, в некоторых районах возможны туман и морось. Столбики термометров покажут +14…+16°С, днем воздух прогреется до +19…+21°С.

В ночь на 21 июня температура воздуха останется в тех же пределах +14…+16°С. В городе ожидаются морось, переменная облачность и туман. Днем столбики термометров покажут +17…+19°С, с вероятностью в 70% вечером начнется небольшой дождь, также возможна гроза.

В ночь на среду, 22 июня, температура воздуха достигнет +12…+14°С, осадки сохранятся. Утром примерно в 6:00 дожди прекратятся, днем прояснится, столбики термометров поднимутся до +20…+23°С.

Все эти дни относительная влажность воздуха составит 70-100%, поэтому в столице Дальнего Востока будет душная погода.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с главным редактором портала «Примпогода» Мариной Парфеновой.

– Красная зона на сайте не равно признанные уровни опасности погоды. Если во Владивостоке будет вероятность опасности, мы объявим штормовое предупреждение.

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