Власти Приморья в сотрудничестве с ФМБА планируют развивать местную медицину

Правительство Приморья поддержит ФМБА в развитии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморье планируют повысить качество предоставления медицинских услуг жителям края. Соглашение о сотрудничестве 16 июня подписали губернатор Приморья Олег Кожемяко и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Встреча прошла на площадке Петербургского международного экономического форума.

– Наши планы – внести существенный вклад в укрепление здоровья населения Приморского края, увеличить продолжительность жизни, снизить смертности и внедрить новые технологии специализированной помощи, высокотехнологичной медпомощи.

В Приморье есть окружной Дальневосточный медицинский центр ФМБА. В его структуре находится единственное на Дальнем Востоке ожоговое отделение, также отделение экстренной медпомощи, мобильные бригады, санитарные части №98 в Большом камне, №100 в Фокино и другие.

Олег Кожемяко и Вероника Скворцова договорились о совместной работе для развития донорства, научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения, подготовки квалифицированных медработников, трансплантологии органов и тканей человека.

– Мы видим, что ФМБА развернулось в сторону Приморья. Была подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация, решены вопросы финансирования для реконструкции больниц. Считаем агентство надежным партнером и окажем всяческое содействие, в том числе в части области мер соцподдержки медицинским работникам, которые действуют на краевом уровне. Мы не разделяем специалистов по подведомственности – делаем это для людей, жителей Приморского края, – рассказал глава Приморья.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум начался 15 июня, а закончится 18 июня. На мероприятии обсудили создание современного центра развития талантов у одаренных детей, а также расширение программы газификации.

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