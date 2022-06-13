Приморский опыт в сфере спорта начнут использовать по всей России

Проделанную в Приморье работу по цифровизации спорта оценили по достоинству. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приморский опыт цифровизации и массовости спорта станет источником для создания единой информационной системы РФ в этой области. С таким заявлением выступил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минспорта России Олег Матыцин в ответ на презентацию губернатора региона Олега Кожемяко.

Губернатор Приморья представил пилотные проекты цифровизации физкультуры и спорта в регионе. Он рассказал, что к ЗОЖ население края привлекается через онлайн-сервисы. По его словам, почти во всех муниципалитетах уже открыты пункты бесплатного проката лыж для всех возрастных категорий.

– Человек, который раз-два встал на лыжи зимой, не будет сразу покупать дорогостоящее оборудование. А так он начинает вспоминать свои навыки, постепенно вовлекается в занятия. Лыжные трассы тоже сделать недорого. И люди пошли. Затем начали сами приобретать необходимый инвентарь. Перед нами стояла задача – как дальше их заинтересовать. Мы решили организовать систему QR-кодов, установили ее на всех 38 лыжных трассах – человек регистрируется, а мы можем отслеживать частоту его занятий. По итогам месяца разыгрывали призы среди самых активных

В том числе Олег Кожемяко поделился результатами системы «Мой спорт», с помощью которой приморцы могут создать собственные профили. На основе страничек организации анализируют и прогнозируют будущие успехи участников сервиса. В системе уже зарегистрированы 53 физкультурно-спортивные организации Приморья, 555 тренеров, 17 771 спортсменов и 5 611 родителей.

Олег Матыцин оценил проделанную работу и подчеркнул, что Приморский край активно взаимодействует с Минспорта не только в сфере цифровой трансформации индустрии. В регионе развивается спорт широкой направленности и высших достижений. Яркий тому пример – подготовка сборных команд на территории региона к олимпиаде.

– Опыт Приморского края ценен для нас. Мы будем использовать его при построении информационной системы спорта, которая позволит нам аккумулировать опыт всех субъектов Российской Федерации – для того, чтобы выстроить, целостную модель работы в этом направлении

Напомним, в первый день ПМЭФ стало известно, что в Приморье появится современный центр развития талантов у одаренных детей. За основу возьмут механизм работы известного образовательного учреждения «Сириус». Олег Кожемяко договорился о поддержке проекта с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой.

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