Заходит крупный игрок: федеральный подрядчик хочет в Приморье свой асфальтобетонный завод

Застройщик проявил интерес к проектам в Приморье. Иллюстрация из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупный федеральный застройщик, компания АО «Стройтрансгаз» занимается во Владивостоке возведением музейно-театрального комплекса на Орлиной сопке. На полях Петербургского экономического форума губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудил с гендиректором подрядной организации Владимиром Лавленцевым текущие и новые проекты. Среди них Рудневский мост, дорога на Находку и Арсеньев, крупные объекты здравоохранения и социальной инфраструктуры.

На встрече приморский лидер похвалил работу «Стройтрансгаза», заметив, что край рад сотрудничеству с крупной компанией, уже имеющей опыт и налаженные алгоритмы работы. В свою очередь, гендиректор АО обозначил готовность работать в Приморье:

Глава Владивостока Константин Шестаков, губернатор Приморья Олег Кожемяко и директор Инвестиционного агентства Приморья Игорь Трофимов. Фото: правительство Приморья

– Мы хотим заходить на другие инфраструктурные проекты в Приморье. Могли бы развернуть у вас полноценные строительные участки, открыть филиал, свой асфальтобетонный завод.

Олег Николаевич порекомендовал собеседнику присмотреться к крупным проектам края, включая инфекционный центр в районе Второй Речки, реконструкцию краевой детской больницы. Как отметил мэр Владивостока Константин Шестаков, хорошим объектом для «копилки» застройщика мог бы стать Рудневский мост. Напомним, проектная смета для него будет готова в ноябре 2022 года (история многострадального сооружения – в отдельном материале КП). В конце января этого года, когда мост «треснул», мэр дальневосточной столицы заявил, что муниципалитет рассматривает концессионное соглашение с подрядчиком. Реконструировать сооружение не хотят – во Владивостоке появится дублер Рудневского моста, а может даже два.

Также «Стройтрансгаз», отметил Олег Николаевич, мог бы «подхватить» строительство дороги на Находку и в стратегически важный город – Арсеньев (там расположен авиазавод «Прогресс»). Сейчас подрядчик успешно ведет строительство музейного комплекса. Внешний вид объекта поменялся пять раз. Ранее планировалось, что работой займется китайская компания.

Напомним, на ПМЭФ специалисты разных сфер и чиновники обсудили программу газификации Приморья, появление детского центра для одаренных детей и расширение Транссиба.

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