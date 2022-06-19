Новая неделя в Приморье начнется с погодных качелей

Синоптики рассказали о погоде на начало новой недели. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Погода на новой рабочей неделе в Приморье обещает быть неустойчивой и непостоянной. Как отмечает Примгидромет, виновником погодных качелей станет полярный фронт в субтропической воздушной массе. Давайте узнаем, что конкретно принесет такое воздействие.

ПРИМОРЬЕ

Ночь на понедельник, 20 июня, обещает быть по большей части спокойной, без осадков, только на севере возможно немного покапает. А вот днем география дождей расширится.

Во вторник, 21 числа, ночью лить будет уже на большей части края, днем осадки сохранятся вновь только на севере.

Новый атмосферный фронт, который подойдет к Приморью в среду, 22 июня, принесет новую порцию дождей.

При этом температурных скачков не ожидается: минимум будет +10°C, максимум дойдет до +28°C, на побережье ожидается до +20°C.

ВЛАДИВОСТОК

Погода в столице региона будет похожей, лишь с небольшой разницей.

Так, первые две ночи новой недели пройдут без особых дождей, чего не скажешь про туман и морось. Ночью температура опустится до +14°C, днем столбики термометров будут показывать до +22°C.

21 июня пасмурно, ожидаются небольшие дожди в течение всего дня, до +19°C.

Стоит отметить, что ночью осадки сохранятся, зато днем ожидаются прояснения, а воздух, обещают синоптики, прогреется до +23°C.

– Во все дни относительная влажность будет высокой, 70–100%, поэтому во Владивостоке установится душная погода, – подчеркнули метеорологи организации.

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