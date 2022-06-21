Как в самом лучшем кино: в Приморье белый кит окружил наездников и их верных скакунов

Звери вели себя прилично, лишь с любопытством разглядывали друг друга. Фото: принтскрин видео.

Владивосток, это то место, где можно сесть на скакуна, отправиться на прогулку по побережью и встретиться с белухой, плавающей в голубых водах. Все это напоминает описание какой-то сказки или, как минимум, сцену из прекрасного фильма, но это приморская реальность. Жители города прогуливались на лошадях и застали невероятную картину своими глазами. Звери вели себя прилично, лишь с любопытством разглядывали друг друга.

Люди пытались приманить морское создание к себе, но оно проплыло мимо. Стоит отметить, зоозащитники не раз говорили, что белух трогать нельзя, ведь так они привыкают к людям и становятся менее самостоятельными в добывании пищи.

– В моменты встреч с этими существами лучше не паниковать и не делать резких движений, чтобы не напугать их. Они могут подумать, что вы пытаетесь на них напасть, – отметил один из пользователей социальных сетей.

Стоит отметить, что не так давно жителям Находки посчастливилось встретить несколько нерп во время прогулки по морю на сапе. Любопытные звери очень близко подплыли к людям, особо бесстрашные и вовсе старались залезть на интересные цветные доски, на которых стояли любители сап-серфинга. Приморцы полюбовались животными и отправились дальше.

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