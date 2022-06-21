Ведьмы, интриги двора, войны за королевства: о чем пишет будущий фельдшер из Приморья

Книги являются частью одного большого романа из шести томов «Хроники дворцовых интриг Виалрии» (16+). Фото: Виталий Павлов

Ранее «Комсомолка» рассказала о творчестве Виталия Павлова – парня, который помимо диплома успевает писать детективные романы о дворцовых интригах. Учеба в медицинском колледже совершенно не мешает молодому человеку завершать работу уже шестого, заключительного тома своего произведения. Купить и прочитать электронные версии «Хроники дворцовых интриг Виалрии» (16+) читатели могут на интернет-площадках, но мы с удовольствием поделимся с вами отрывками из романов, которыми с нами поделился писатель. В том числе и эксклюзивной частью, еще невыпущенной шестой книги.

ОТРЫВОК ИЗ ПЕРВОГО ТОМА

«...Апрайн постучал в дверь. Но в ответ не последовало никакой реакции. Повторив попытку достучаться до собравшихся в комнате десницы, Апрайн потянул дверь на себя. Она оказалась закрытой. Но именно в этот момент из-за двери раздался грубый мужской голос: «Кто?»

Этот голос не был похож на тот, которым обычно говорил Лейгор. Апрайн позволил себе предположить, что это кто-то другой. Но в любом случае сыщик ответил: «Именем наследного принца, исполняющего обязанности короля, его высочества Рейлона, я – королевский сыщик Апрайн – приказываю вам открыть дверь».

– На каком таком основании? – прозвучал тот же голос из-за двери.

– На основании постановления его высочества принца от вчерашнего дня, и по наличию подозрений в отношении десницы короля, сэра Лейгора, я приказываю вам открыть дверь.

На этот раз ответа не последовало. Что Апрайн расценил, как попытку сопротивления, и отдал приказ гвардейцам выломать дверь. В то время как двое гвардейцев возились с дверной ручкой, а Нирон и Бенитор стояли в стороне и следили за действиями гвардейцев, Апрайн вынул меч из ножен в предвкушении активного сопротивления.

Как только замок двери был разрушен, и дверь распахнулась настежь, гвардейцы, а за ними и все остальные ввалились в комнату. Здесь их ждало около полудюжины мужчин. Некоторые из них выхватили мечи, другие, кто находился чуть дальше, недоуменно наблюдали за Апрайном и его группой.

Апрайн беглым взглядом осмотрел собравшихся. Никого из них он не знал, за исключением Лейгора, который тоже здесь находился. В комнате царил беспорядок. Шкаф с одеждой был раскрыт, рядом с ним на полу лежали элементы гардероба. На письменном столе так же было не убрано.

– Сложите оружие, именем принца Рейлона, – проговорил Нирон.

– Десница не подчиняется принцу! Десница подчиняется королю, – выкрикнул один из мужчин, который стоял с обнаженным мечом...»

ОТРЫВОК ИЗ ШЕСТОЙ ГЛАВЫ, КОТОРАЯ ЕЩЕ НАХОДИТСЯ В РАБОТЕ

«...И вновь в руке юной ведьмы оказался небольшой грифель. На этот раз она получила его от одной из тех четверых ведьм, которые сейчас находились с ней в шатре, где еще недавно проходило планирование намечающегося вторжения в Тремлодж. При этом, как выяснилось в ходе общения с истинными последователями Ихтириона, Елеарии отводилась одна из самых важных задач во всем этом действии.

В данный момент, пока юная ведьма вместе с четырьмя опытными последовательницами темного мага находились в шатре и готовились к проведению обряда, остальные маги и ведьмы аккуратно и незаметно приближались к стенам укрепленной тюрьмы. Задача тех, кто вместе с Елеарией остался в стороне от основных боевых действий и освобождению заключенных Тремлоджа, воздействовать тайной магией на результат предстоящего сражения.

Как ей объяснила Глазинда, Елеария будет заниматься тем, к чему у нее есть предрасположенность – проведением особых магических обрядов. В то время как последователи Ихтириона с боевой магией займутся местной атакой Тремлоджа. Среди тех, кто сейчас обирался вторгнуться в Тремлодж, помимо руководящей всем Глазинды был тот, о ком Елеария по непонятной причине беспокоилась и переживала больше всего.

Она переживала о том, чтобы Метрил не пострадал в процессе выполнения возложенной на него Глазиндой обязанности по нападению с главного входа в Тремлодж. Реальная атака должна была проводиться с трех сторон. Именно столько было входов в укрепленную тюрьму. Нападение на главный вход подразумевало большее число задействованных последователей Ихтириона, потому что с него должно было начаться освобождение заключенных.

Иными словами, Метрил и его многочисленная группа представляли собой тех, на кого в первую очередь обрушится весь оборонительный потенциал Тремлоджа. И Елеарии в составе своей группы предстояла поддерживать тайной магией в первую очередь именно тех, кто сейчас приближался к главному входу через заросли, расположенные по обе стороны от ведущей к тюрьме дороге.

По этой дороге производят поставки необходимого имущества и продуктов питания. По ней же доставляют новых заключенных на повозках обтянутых плотной тканью поверх каркаса, вместо крыши. А также эта дорога применяется для того, чтобы привозить очередные смены охраны Тремлоджа из Устьдерна, о чем никто из последователей Ихтириона не знал и не мог узнать.

Перед самым началом магического обряда одна из ведьм снабдила Елеарию пишущим предметом и дала задание. От Елеарии требовалось закончить приготовление к намечающемуся ритуалу. К этому моменту каждая из четырех ведьм нанесла на каждом краю стола свой особенный символ. Это были те самые рисунки, которые Елеария рисовала при проведении прошлого обряда в зале полусферы расположенном внутри замка темного мага...»

ПО ТЕМЕ:

Днем санитар, вечером писатель: парень из Дальнереченска покоряет читателей дворцовыми интригами

В приморье будущий фельдшер успевает помогать людям и писать детективные романы (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.