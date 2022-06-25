«Я что-то нащупала»: как не упустить рак груди и кто им болеет в Приморье

Рассказываем, как избежать развития болезни и хирургического вмешательства. Архив КП. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Согласно статистике, одна из самых частых причин смерти женщин в России – это заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом больше всего страшит другой диагноз, узнавать о наличии которого тяжело всем. Речь об онкологии – точнее, о раке груди. В актуальности проблемы нет сомнений: в Приморье нашли более 9 тысяч злокачественных образований в 2021 году. Из них 897 случаев – рак молочной железы, по данным краевого онкологического центра. Непобедимая ли это болезнь или реальность, с которой можно жить? Как проходит современное лечение и, самое главное, как уберечь себя от этой напасти, нанести ей превентивный удар? Об этом и многом другом мы поговорили с заслуженным врачом, онкологом-маммологом Владимиром Апанасевичем. Доктор медицинских наук и профессор отдал своей работе больше 40 лет.

Апанасевич Владимир Иосифович. Фото: Екатерина КОРСАКОВА

Отметим: цифр не стоит бояться. Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», ситуация немного улучшилась: еще в 2019 году зафиксировали на 51 случай РМЖ больше (к слову, десять заболевших были мужчинами). Самый верный способ победить злокачественную опухоль – это не допустить ее развития и своевременно пройти диагностику.

Поздняя беременность, аборты и чрезмерный стресс: кто находится в зоне риска?

– Владимир Иосифович, что такое – рак молочной железы? С чем это связано?

– Давайте начнем с самого начала: зачем молочная железа? Чтобы кормить детей. Возьмем стереотип поведения женщины более 100 лет назад: в начале XX века в среднем рожали по 9-10 детей, сейчас же три ребенка – это уже много. Физиология явно с тех времен не поменялась, все органы остались на месте. Получилось так, что молочная железа сейчас не может выполнять свою функцию регулярно, из-за этого возникают проблемы со здоровьем, приводящие к раку.

– Что является основными факторами развития этого онкозаболевания?

– Вернемся к нынешним стереотипам: современные женщины чаще рожают после 30 лет. Изменились установки: вначале карьера, самореализация, повышение доходов и только потом – создание семьи. Если девушка не успела родить до 30 лет (после – качество яйцеклеток уже снижается), значит, вероятность заболеть раком молочный железы у нее возрастает на 30%. Чтобы было понятнее, представьте: вы купили машину и поставили ее на десять лет стоять в гараж. Через десять лет вы вернетесь к автомобилю – заведется ли он сходу? Та же самая ситуация и здесь: молочная железа должна «работать», и большую ее часть нужно «съесть» ребенку. Если этого не произошло, то остается ткань – поле для развития рака молочной железы. Это первый фактор.

Второй – это, конечно, генетика. Около 10% случаев рака груди – это наследственно обусловленные заболевания. Они связаны с мутациями в генах BRCA1 и BRCA2 [то есть, «BReast CAncer gene» – с англ. «ген рака молочной железы» – Прим. ред.]. Если найдена мутация, то, скорее всего, в возрасте до 45 лет (с большой вероятностью) у нее разовьется рак груди. Кстати, генетически обусловленных опухолей у нас стало больше.

Третий фактор – ожирение. В свое время на лекции я услышал одну очень хорошую фразу: «Каждые четыре лишних килограмма – еще один работающий яичник». Эти органы вырабатывают эстроген, и опухоли, как правило, от этого гормона и зависят. Пожалуй, сюда же можно отнести применение оральных контрацептивов и заместительной гормонотерапии. Хотя они и ненамного повышают риск развития рака молочной железы, это влияющий фактор. После того, как женщина прекращает принимать такие препараты, еще в течение пяти лет этот риск никуда не уходит. Поэтому таким пациенткам необходимо и дальше наблюдаться у врача.

– Получается, риск развития рака молочной железы «завязан» на гормонах?

– Да, так и есть.

– Владимир Иосифович, могут ли аборты влиять на возникновение рака груди?

– Количество абортов не намного, но увеличивает риск развития рака груди. При возникновении беременности молочная железа готовится к кормлению, железистая ткань увеличивается – и вдруг происходит сбой (аборт), приходится эту ткань куда-то девать. Тут случается обратная эволюция, то есть, железистая ткань уничтожается – все это приводит к апоптозу (программируемой гибели клетки). Нарушение процесса апоптоза [гибели клеток – прим.] может привести к развитию онкологии.

– Раннее половое созревание – это тоже фактор риска?

– Вообще нормой считается созревание, начинающееся в 13 лет. Сейчас же у девочек часто первые месячные (или «менархе») начинаются уже в 9 лет. Таким образом, у них больше количество менструальных циклов в течение всей жизни. Если раньше их было в районе 150-ти, то сейчас их уже около 450-ти. Даже менопауза сдвинулась на 15 лет: климакс у женщин в наше время наступает в 50-55 лет. Как известно, каждый цикл вырабатываются гормоны – и в первую очередь они действуют на молочные железы и половые органы. Здесь мы снова видим гормональный фактор развития рака.

– Стиль жизни современной женщины действительно изменился. Постоянный стресс также влияет на развитие рака молочной железы?

– Да. Тревоги сопровождаются выработкой пролактина. Это – половой гормон, который также связан с развитием рака груди. Интересно, что стрессом как фактором риска заинтересовались, когда выяснилось, что у медсестер и стюардесс РМЖ возникает чаще. Дело в том, что они работают ночью, а ночью у бодрствующих женщин вырабатывается пролактин.

– Насколько правдива информация, что рак в наше время молодеет?

– Я бы не сказал так. Да, его стало больше, и в случае с онкологией груди это из-за того, что женщины в нынешнем ритме лишены возможности регулярного кормления ребенка грудью. Скорее всего, это связано с тем, что стало проще обнаружить рак – в том числе у молодого поколения.

К слову, мы говорим об опухоли, которая чаще всего встречается у женщин от 45 до 65 лет. Но сейчас уже в 30-летнем возрасте врачам удается выявлять образования, которые позднее могли развиться. Когда я был еще ординатором в 1982-1984 годах, две трети пациенток у нас были с раком груди на 3-4 стадиях. Сейчас все с точностью до наоборот: 30% пациентов с самой опасной формой заболевания, а 70% – женщины с раком молочной железы 1 и 2 стадий.

– Но ведь это хороший показатель?

– Это очень хороший показатель. Однако мы должны стремиться к тому, чтобы 100% рака груди мы выявляли на доклинической стадии: не когда женщина что-то «нащупала», а когда врачи нашли то, что еще нельзя было нащупать. Это будет гарантировать сохранение молочной железы.

Превентивный удар: о том, как уберечь грудь

– Есть ли верные способы профилактики, чтобы исключить риск заболевания рака?

– Изменить образ жизни современной женщине сложно. Нужно говорить не о первичной профилактике (избегать абортов, стрессов, следить за весом и т.д.), а о вторичной. Этим занимается скрининг: необходимо делать маммографию начиная с 40 лет раз в два года. Если у женщины выявили какие-либо образования в груди в любом возрасте, то проходить осмотр нужно раз в год.

Еще одно – самообследование: раз в месяц женщине надо встать перед зеркалом, поднять руки и пропальпировать (ощупать) молочные железы. Показалось, что есть образование – бегом к врачу.

– Как правильно проводить пальпацию молочных желез? Что важно учесть?

– На 7-8 день каждого менструального цикла. Делать это лучше в душе, намылившись – так будет вероятнее что-то нащупать. Для начала нужно осмотреть грудь с опущенными и поднятыми руками: нет ли каких-либо изменений формы или размеров? Затем медленно круговыми движениями левой рукой ощупать правую грудь, правой рукой – левую. Исследовать нужно с верхне-наружного квадранта груди и заканчивая нижне-наружным. После этого ощупать зону подмышечных впадин и в конце нажать на сосок – здесь не должно быть никаких выделений. При пальпации груди у здоровой женщины не может быть узловых образований.

– Как в современности лечат РМЖ?

– Всего пять способов: хирургический, гормонотерапия, таргетная терапия, лучевая терапия и химиотерапия. В хирургию входят операции по удалению самой опухоли и реконструкция молочной железы после таких операций.

– В каких случаях придется лечь на операционный стол, чтобы удалить грудь?

– Все это находится в ведении специалистов – и не всегда все они могут прийти к единому знаменателю. Несколько сценариев прописано в методических рекомендациях: если это первично множественный рак, если опухоль большая и после химиотерапии она не ушла, нужно это делать. Также если сама женщина не хочет проходить лучевую терапию, она может согласиться именно на удаление груди. При этом при частичном удалении образования с тканью молочной железы радиотерапия обязательна. Точного ответа нет.

Почему врачам важно уважать чувства пациентов, а пациентам – быть счастливыми

– Владимир Иосифович, ваш профессиональный опыт – колоссален: в этом году исполняется 40 лет с того момента, как вы окончили университет и поступили в ординатуру на кафедру онкологии. В течение всех этих лет вы не только помогали множеству пациентов победить опасную болезнь, но и не раз сообщали печальные новости. Насколько это сложно?

– Здесь вот в чем нюанс: и в государственных медучреждениях, и в частных врач обязан сказать пациенту точную информацию о состоянии его здоровья. Если он не сделает этого, то совершит преступление – утаит от него правду. Пациент должен точно знать, что с ним, чтобы в дальнейшем выстраивать свое отношение к лечению. Разумеется, даже в самых тяжелых случаях нужно сделать это, щадя психику больного: важно подготовить его психологически. Для этого у врачей есть определенные приемы, которым они специально обучаются.

– Часто ли пациентки плачут при вас?

– Бывает по-всякому – и слезы, и смех. Сегодня, например, у меня на приеме две пациентки плакали. Но, конечно, когда женщина узнает о диагнозе и о длительном лечении – для нее это совсем не легко. Представьте, что для женщины значит потерять волосы? Более того, она не знает, чем закончится лечение: 100%-й вероятности того, что она попадет в «счастливый» процент пациентов, ей гарантировать нельзя. Рак – это всегда тяжело. Во всех смыслах.

– Что бы вы лично посоветовали всем девочкам, девушкам и дамам?

– Обязательно следите за собой, за изменениями в своем теле. Есть замечательная фраза: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». То же самое можно сказать как о здоровье, так и о молочной железе: берегите и то, и другое. И вообще – будьте счастливы. Это самое важное.

В ЦИФРАХ

В 2019 году заболевание зафиксировали у 948 женщин, всего обнаружили 10 случаев РМЖ у мужчин в Приморье. Статистика улучшается: как мы писали выше, количество опухолей этой категории в 2021 году снизилось на 51 случай.

Всего в России больше 446 тысяч женщин стоят на онкологическом учете более пяти лет, следует из открытых источников. Большая часть заболевших – женщины старше 50 лет. Как писала «Комсомольская правда», больше 55 тысяч россиянок сталкиваются с РМЖ ежегодно.

Напомним, мы рассказывали истории девушек, победивших рак груди. Среди этих героинь: тренер из Перми, которая после болезни смогла родить дочку. Девочке уже 6 лет.

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