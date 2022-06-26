Рука рынка лишила жителей Владивостока права бесплатно парковаться возле своего дома

Проект жилого комплекса «Золотой рог». ФОТО: предоставлено собеседником

Борьба за парковку возле новостроек ЖК «Золотой Рог» во Владивостоке со временем только усугубилась. Еще недавно все Приморье наблюдало, как жители Калинина,11а, сплотились против новых хозяев придомовой территории, где последние организовали платную стоянку. Доселе участок находился в свободном пользовании людей.

Конфликт вспыхнул, как спичка. Арендатор ставил бетонные блоки под колеса горожан – растащили, строил забор – разобрали, но долго так продолжаться не может. Жители выступают за мирный путь решения проблемы. Они обратились в УК, к застройщику комплекса, мэрии, писали президенту (документы имеются в распоряжении редакции), но уперлись в один ответ: собственник волен делать что угодно с пресловутым кусочком земли вместимостью 80 автомобилей.

Жильцы намерены стоять до конца, только вопросы переходят в другую нетронутую плоскость: где обещанное благоустроенное пространство во дворе МКД, ремонт и детская площадка? «Комсомольская правда – Владивосток» вникла в детали и подробности этой истории, чтобы читатели рассудили кто прав.

Народ против

Нашумевший в Приморье конфликт вокруг парковки в районе жилого комплекса «Золотой рог» до сих пор остается неразрешенным. Борьба с новым собственником участка только набирает обороты. На днях в сети появился очередной видеоролик, на котором обе стороны столкнулись в битве за право владеть стоянкой.

Началась эта история еще в первые дни июня, когда жильцов трех новостроек Калинина, 11а, 11а/2, 11а/3 попросили убрать припаркованные автомобили.

– Изначально появилось объявление непонятно от кого. На листе бумаги формата А4 была распечатана просьба: автовладельцев убрать машины, потому что якобы будут ремонтировать крышу подземного паркинга, – рассказал изданию один из жителей «Золотого рога» Алексей.

Но, спустя время, вместо работников и обещанной реконструкции горожане обнаружили ряд тяжелых бетонных блоков, разметку и будку для сторожа. Парковка стала платной.

Бетонные ограждения возле дома. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Тогда активисты собственными руками растащили несколько преград, но в ответ арендатор оградил территорию забором забором. Народ вышел вновь, кто-то даже вооружился гаечным ключом. Забастовка переросла в потасовку. Толпа ругалась и чуть ли не дралась с владельцем участка и его помощниками, которые тщетно пытались препятствовать митингу. Хилую изгородь разобрали за несколько минут, и тут подоспели «братки». Кто-то вызвал полицию, до рукоприкладства не дошло, а ведь могло бы запросто.

«Подземелье»

Все три дома «Золотого рога» стоят на двухъярусной подземной парковке. Собственно, это и есть крыша, о которой упоминалось выше. На северной стороне территории располагается участок, рассчитанный 80 машино-мест для автомобилей – на нем-то и началась заварушка.

Судьба «подземелья» жителям так и не известна. Сразу после заселения застройщик предлагал выкупить места, но спрос на них не оправдал его ожиданий.

– В итоге он прекратил продажу, и до сих пор там нет парковки и людей, а места не продаются. Они этот паркинг обшили сверху сайдинг-панелями, и ходят слухи, что там появится магазин. Но это не подтвержденная информация, – отметил Алексей.

Наш собеседник живет в одном из домов комплекса уже четыре года. По его словам, все это время соседи размещали автомобили на кровле без каких-то препятствий. Застройщик долго не мог поставить участок на кадастровый учет, но, когда у него это получилось, появился новый арендатор, а вместе с ним – трудности.

В договоре аренды указано, что новым собственником является индивидуальный предприниматель. По документам ООО «Дальневосточная корпорация» сдает этому лицу второй этаж подземной парковки. Вместе с тем, в компании решили, что крыша тоже попадает под действие соглашения.

Накипело

Жильцы уверены, застройщик и управляйка (ООО «Управляющая компания «ВЛ-Сервис») поступили с ними очень коварно и несправедливо, запретив использовать стоянку без оплаты. Дольщики считают, что участок принадлежит им и является придомовой территорией. В таком случае платная парковка является незаконной – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы декларируют, что «Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест от 51-100 не могут быть размещены ближе 25 метров от фасадов жилых домов и торцов с окнами».

Вот так, согласно генплану, должен был выглядеть участок. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Между тем в ООО «Дальневосточная корпорация» подчеркивают, что бесплатные парковочные места не предполагались изначально. Согласно генплану, парковку предусмотрели на 412 мест в здании и на 100 – вне постройки. Вскоре участки под авто выставят на продажу по рыночным ценам. В том числе застройщик уточнил, что территория возводилась без участия дольщиков, а договор касался только квартир.

Жители комплекса с усмешкой комментируют такую позицию. Они утверждают, что перед продажей домов компания «много чего обещала», например – детскую площадку, вместо которой сейчас во дворе обычная свалка. На проекте ЖК есть и футбольное поле, но на деле его нет. Помимо всего прочего в списке накипевших проблем: протекающие панорамные витражи и трубы отопления, рушащиеся фасады (один из кусков покрытия отвалился и повредил авто), на придомовом участке нет освещения, вода с привкусом и цветом ржавчины. Перечислять можно долго, но кому от этого легче.

Обещанная детская площадка. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Если застройщик делает упор на том, что «он предупреждал», тогда пусть будет так добр и выполнит все другие работы, которые он «собирался» реализовать. Он может найти это все на своих же проектах под названием «веселые картинки», – так считает еще один жильцов дома.

Спор между «маленьким человеком» и большим застройщиком теперь разрешит только мировой суд, но перед этим дело тщательно разберет полиция. Редакции рассказали в пресс-службе городского УМВД, что сообщения от жителей «Золотого Рога» уже зарегистрированы. В заявлениях фигурируют те, кто огородил парковку на придомовой территории забором для взимания платы.

– Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Участковыми уполномоченными полиции проводится проверка, изучаются документы, предоставленные собственником и арендатором, в том числе договор аренды. Материалы проверки будут переданы в мировой суд, – отметили в органах.

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