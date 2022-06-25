Специалисты из ДВФУ боятся появления второго Чернобыля

В России объявлено десятилетие науки и технологий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 июня Россия отмечает День изобретателя и рационализатора. Ежегодно Дальневосточный федеральный университет получает десятки патентов на изобретения. Несколько школ учебного заведения создают успешные инновационные разработки в области судостроения, экологической защиты морской биологии, биомедицины и в других направлениях. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM директор департамента автоматики и робототехники, доктор технических наук, профессор, рекордсмен по числу патентов Владимир Филаретов и заместитель проректора, директор департамента развития научной исследовательской деятельности и научных коммуникаций Илья Купряшкин рассказали, возможно ли привлечь молодежь в науку.

– Что для вас изобретательство?

Владимир Филаретов:

– Это непрерывная работа над созданием чего-то нового. Я не отделяю теоретические разработки, когда пишешь формулы, от подачи заявки на патенты. То есть это целый неотделимый комплекс. Мы разбираемся во всех областях, сейчас нельзя узко работать в одном направлении, мы трудимся на результат.

– Какие важные задачи стоят перед научным обществом?

Илья Купряшкин:

– В России объявлено десятилетие науки и технологий. Эту идею предложили молодые ученые в декабре прошлого года на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. По результатам года число родителей, которые хотят, чтобы их дети пошли в эту область, увеличилось вдвое. Поэтому основные задачи десятилетия это: привлечь молодежь в науку, вовлечь научно-исследовательское сообщество в решение важных народных хозяйственный проблем и повысить информационную открытость науки.

– Многие изобретения реализованы в жизни на сегодняшний день?

Владимир Филаретов:

– Однозначно сложно сказать. В мире как изобретение патентом оформляется то, что уже начинают выпускать. Если вы что-то опубликовали и не начали производить, это сделают другие. Поэтому лучше сначала изобрести, а потом уже всем рассказывать о своей разработке. Но у нас в России такая практика слабо развита, потому что мы что-то делаем, но не оформляем. Мы отстаем в сфере робототехники, зато лучшие образцы военной техники – наши.

– Почему мы так мало знаем о разработках наших ученых?

Владимир Филаретов:

– Я думаю, если бы было хорошее финансирование от государства, то люди увидел больше итогов работ. Но деньги надо давать группам, которые хотят и могут сами себе поставить четкую задачу и что-либо сделать. Когда я приезжаю в другие страны, у нас уходит всего лишь три месяца от знакомства с проблемой до внедрения изобретений.

Илья Купряшкин и Владимир Филаретов в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– Как руководство университета мотивирует молодых ученых заниматься исследовательской работой?

Илья Купряшкин:

– Мы постоянно рассказываем студентам о приоритетных направлениях. У учащихся должна быть возможность работать с профессором, слушать лекции, поймать его за рукав и попроситься к нему в лабораторию. Есть разного рода программы для тех, кто проявляет интерес к науке: порядка 40 именных стипендий и грантов, шанс сотрудничать с государственными, зарубежными и частными партнерами.

Университет поддерживает исследовательский интерес у студентов. Например, у нас есть программа тревел-гранты. Ребята получают приглашение на участие в конференции на другом конце России или за границей, все затраты мы берем на себя.

– Молодежь необходимо привлекать в науку?

Владимир Филаретов:

– Насильно это не сделаешь. Мне кажется, надо с детства начинать выявлять у ребенка приверженность и интерес к чему-либо, развивать таланты, которые в них заложены. Однажды ко мне привели мальчика, сказали, мол, возьмите, но непонятно, чему вы его научите, он все знает. Я задал ему несколько вопросов, и оказалось, что он не разбирается в теме. И после этого он к нам не пришел. Если вам с детства не поставили руки, то вы не станете настоящим пианистом. Также и в науке.

Илья Купряшкин:

– Вокруг нас информационный шум, и мы стараемся обращать внимание на то, что нам нужно и интересно. Вот если я занимаюсь вольной борьбой, я буду в спортивной повестке. Думаю, с наукой работает так же.

Но продвижение этой области все равно успешно проводится. В прошлом году наши онлайн-лекции собрали 100 тысяч просмотров, и я считаю это успехом. Более того, наши студенты и преподаватели посетили около 100 школ. Университет должен быть безбарьерной средой, поэтому мы проводим различные мероприятия по популяризации науки.

– К каким сферам научных исследований студенты ДВФУ проявляют больший интерес, где чаще всего они проводят время?

Илья Купряшкин:

– Я бы не стал выделять что-то одно. У нас есть технопарк, сеть научных лабораторий в каждой школе и институте, разветвленная система студенческих объединений, целая сеть клубов, научное общество, совет молодых ученых. Университет создает пространство, чтобы можно было общаться со своими единомышленниками.

В ДВФУ активно занимаются популяризацией науки. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– Что вас пугает в научной деятельности?

Владимир Филаретов:

– Сначала расскажу одну историю. Однажды из России в Японию загружали лес-кругляк. Выгружать его было невозможно, и тогда объявили конкурс, как быстро разгрузить судно. Выиграла одна девочка лет 12-13. Она предложила потопить корабль, чтобы груз всплыл. Оригинальное решение, но делать так никогда не будут. И я боюсь, что у людей не будет представления о том, что они делают, и тогда будет второй Чернобыль.

– Назовите критерий нормального специалиста.

Владимир Филаретов:

– Полгода хватит на то, чтобы выпустить хорошего специалиста. Сила и знания не появятся из ниоткуда. Если человек придет в коллектив, который работает правильно и продуктивно, он сможет развиться, улучшить свои навыки. Если же сам по себе, одиночка – то ничего не выйдет.

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