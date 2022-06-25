Клятва и трогательное прощание: владивостокские нахимовцы получили аттестаты

Нахимовцы окончили обучение. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ
Фуражки и бескозырки, белоснежная форма и военная выдержка – Корабельная набережная Владивостока выпустила в долгую и славную карьеру моряков местного филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокского президентского кадетского учреждения). Это уже четвертый выпуск: аттестацию прошли 50 нахимовцев.
Построение к торжественному маршу. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ
Значки об окончании НВМУ. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ
Значки об окончании НВМУ. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ
Поддержать нахимовцев, окончивших обучение, приходили семьи, друзья, знакомые. Поздравил выпускников глава города Константин Шестаков.
Впереди – долгая и славная дорога. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ
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