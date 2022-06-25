Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток25 июня 2022 7:26

Клятва и трогательное прощание: владивостокские нахимовцы получили аттестаты

«У моря нет трудного пути, есть только один путь – славный», – процитировал приморский губернатор великого флотоводца
Ростислав САХАЛИНОВ
Нахимовцы окончили обучение. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ

Нахимовцы окончили обучение. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ

Фуражки и бескозырки, белоснежная форма и военная выдержка – Корабельная набережная Владивостока выпустила в долгую и славную карьеру моряков местного филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокского президентского кадетского учреждения). Это уже четвертый выпуск: аттестацию прошли 50 нахимовцев.

Построение к торжественному маршу. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ

Построение к торжественному маршу. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ

Значки об окончании НВМУ. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ

Значки об окончании НВМУ. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ

Значки об окончании НВМУ. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ

Значки об окончании НВМУ. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ

Поддержать нахимовцев, окончивших обучение, приходили семьи, друзья, знакомые. Поздравил выпускников глава города Константин Шестаков.

Впереди – долгая и славная дорога. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ

Впереди – долгая и славная дорога. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.

Общество: ВОПРОС ДНЯ