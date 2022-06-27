В Артеме конфликт молодых людей перерос в массовую драку напротив администрации

Одному человеку потребовалась помощь медиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью улица Кирова в Артеме была излишне оживлена. Прямо перед зданием администрации люди бросались друг на друга. Конфликт между молодыми людьми перерос в массовую драку. Среди разъяренных мужчин мелькали и женские лица, девушки пытались оттащить от эпицентра событий своих спутников, но безуспешно. К счастью, оперативно вмешалась полиция.

– В результате инцидента телесные повреждения получил 29-летний артемовец. Он обратился в больницу. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Устанавливаются личности людей, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, – сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Также в Минздраве отметили, что больше никто из тех, кто принимал участие в драке, за медицинской помощью не обращался. Если же в этой ситуации, несмотря на большое количество людей, к счастью, обошлось без серьезных ранений, то в этом же городе 26 июня произошел инцидент со стрельбой, где пострадало три человека. Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, но получил отказ. Такой ход событий вывел его из себя, он достал оружие и нажал на курок.

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