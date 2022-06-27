Cоседи «долбят»: леопард в Приморье поднялся на гору к птицам и попросил их вести себя тише

Недовольный кот. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Amurleo_land

В национальном парке ФГБУ «Земля» леопарда поделились занимательными видео из жизни дикой природы. На кадрах обиженный на пару дятлов дальневосточный леопард намерено поднялся на гору, чтобы пошугать птиц, тем самым будто попросив не шуметь. Однако соседи решили не слушать жалобы.

Историю запечатлели с помощью одной из фотоловушек, которые «раскиданы» по всей территории национального парка. В пресс-службе организации подметили: видео – не только зарисовка из дикой природы. Присутствует немного магии монтажа.

Белоспинные дятлы и в самом деле помешали сумеречному хищнику – распорядки дня этих животных практически ни в чем не сходятся. Дальневосточный леопард наиболее активен вечером и ночью, а утром предпочитает отоспаться.

Не обошлось и без ликбеза о жителях заповедных земель: сотрудники решили рассказать о быте досаждающих кошкам дятлов. Как оказалось, птицы этого вида выбирают партнеров на всю жизнь, но живут отдельно, встречаясь только для размножения. «Супруги» определяют место встречи заранее, и, когда наступает момент, просто возвращаются на уже выбранный участок.

– Моногамия, но раздельная, – подчеркнули в организации.

Недавно фотоловушки заповедных земель, к слову, запечатлели леопарда с гривой – хищник-«хвастун» несколько сотен раз прогулялся перед автоматическими камерами.

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Всего в коллекции «Земли леопарда» сохранили более 1000 фотографий зверя (подробнее)

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