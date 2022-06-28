Оползень в Приморье заблокировал дорогу к порту

Проезд обещают расчистить через несколько часов. Фото: принтскрин видео.

В Дальнегорском ГО из-за непогоды на дорогу сошел оползень во вторник, 28 июня. Обвалившийся грунт завалил трассу в сторону порта около Рудной Пристани. На месте работают специалисты.

Порода сошла между селом Смычка и портом в гавани Ковш. Скорее всего, сильные осадки стали причиной обвала. На кадрах из социальных сетей видно, что проехать сейчас там невозможно по обоим направлениям движения.

В «Примавтодор» рассказали, что участок дороги находится на муниципальном содержании. «Нас к расчистке не привлекали», – добавили в ведомстве.

О происшествии известно краевым властям. Губернатор Олег Кожемяко прокомментировал ситуацию.

– Уже есть обрушение грунта на дороге в Дальнегорске, ещё по ряду участков зафиксирован подъём воды. Необходимо оперативно реагировать на такие случаи. Особое внимание уделить сохранности мостов.

Как сообщили в администрации Дальнегорска, проезд будет расчищен через пять-шесть часов.

К слову, проезд является частным. Его обслуживает порт, у которого есть своя техника для расчистки.

Напомним, в Приморье пришли сильные ливни. На улицах Владивостока затоплены улицы и подземные переходы, в некоторых районах пропало электоснабжение. Из-за дождей в крае то и дело продолжают обваливаться склоны. Оползень заблокировал движение по улице Пушкинской. Также появилась информация,что на Луговой остановлено движение трамваев из-за забившихся камней в рельсах. КП следит за развитием событий в прямо сейчас.

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