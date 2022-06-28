Погода на июль 2022 года в Приморье: синоптики ответили, стоит ли ждать частых дождей

В среднем температура воздуха поднимется до +23°C. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как и обещали синоптики Приморья, июнь выдался достаточно дождливым. Солнце редко заглядывало в край, особенно во Владивосток. Неужели такой погоды стоит ожидать и в июле? По информации портала «Примгидромет» средняя месячная температура воздуха во втором летнем месяце достигнет +23°C. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧЕГО ЖДАТЬ?

Как поделились метеорологи, средняя месячная температура воздуха в крае поднимется до +19…+23°C, на восточном побережье – до +16…+18°C. Параметры превысят средние многолетние значения на 1-2 градуса.

С осадками та же ситуация, что и в июне 2022 года. Так что приморцы могут не спешить убирать свои зонтики далеко. В июле 2022 года количество выпавших дождей превысит средние многолетние показатели.

Схема того, какой ожидается погода в июле 2022 года. Фото: «Примгидромет».

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ИЮЛЬ 2021 ГОДА

По информации портала «Примпогода», июль 2021 года оказался совершенно сухим и экстремальным. В среднем температура поднималась до +22…+25°C, на восточном побережье столбики термометров показывали +17…+20°C, что на 3-5 градусов превышало многолетние значения.

Температура воздуха в первые десять дней июля 2021 года была близка к климатической норме. А вот вторая и третья декады выдались экстремально жаркими: столбики термометров показывали примерно на 3-7 градусов больше обычного.

Почти +40°C

В первой декаде ночью воздух прогревался до +13…+18°C, в остальные дни – до +19…+24°C. Днем же показатели достигали +22…+27°C, а в прибрежных районах +16…+21°C.

В начале второй декады погода словно сошла с ума, днем столбики термометров показывали +31…+36°C, в некоторых районах +37…+39°C.

В период с 23 по 29 июля среднесуточные температуры воздуха отклонялись от нормы на 5-9 градусов. В Агзу, во Владивостоке и в Находке в эти же дни показатели превышались на 7 и больше градусов, что является аномально-жаркой погодой (ОЯ – опасное явление).

На юге края в Лазо в течение 3-4 дней максимальная температура воздуха составляла +35…+37°C, на севере в Агзу столбики термометров показывали +37…+39°C.

В приморской столице в последней декаде июля 2021 года максимальные показатели температуры достигали +29…+33°C, а 23 числа воздух прогрелся до +33,1°C. Такие высокие параметры отмечали больше 50 лет назад – в 1968 году, когда столбики термометров показывали 31,4°C.

Сухая погода

Количество выпавших осадков в июле 2021 года составило 5-45 миллиметров, в некоторых районах 50-74 миллиметра – это значительно меньше средних многолетних показателей. Умеренные, а в некоторых районах сильные дожди прошли 5 июля. В Рудной Пристани выпало 52 миллиметра осадков за 7 часов.

Все декады оказались сухими, только в первые десять дней в северной половине Приморья синоптики зафиксировали 31-63 миллиметра выпавших дождей.

Во Владивостоке в июле 2021 года выпало 23 миллиметра осадков. За последние 40 лет засушливая погода наблюдалась в приморской столице в 1992 и 2020 годах, но жары в эти годы не было.

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