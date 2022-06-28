«Волновались, но развлекали детей»: волонтеры рассказали, как искали пропавшую в Приморье группу туристов

Спасенные туристы. Фото: «Примпоиск».

Утром вторника Приморский край всколыхнула история о пропаже туристов, которые еще в понедельник отправились на гору Пидан. В составе группы были взрослые и дети, никто из них не выходил на связь целую ночь. Тогда на поиски отправились спасатели и волонтеры «Примпоиска». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Сообщение от полиции Большого Камня поступило волонтерам 27 июня в 16:19 – пропали туристы, направлявшиеся на гору Пидан. И все бы ничего, но среди путешественников дети, и не один, а времени оставалось все меньше и меньше – на край надвигался мощный циклон.

- Пидан в этом году очень часто играет в прятки с «потеряшками». Пока нам везло, наши «потеряшки» были на связи, и мы смогли узнать их примерный путь и уговорить разжечь костер и ждать спасателей, - рассказали волонтеры сообщества «Примпоиск».

Примерно в 17:00 из Владивостока и Большого Камня на помощь пропавшим людям буквально неслись добровольцы, а из Находки выехали спасатели. Практически одновременно первые группы встретились у входа и начали свой путь к спасению. Как оказалось, в составе группы туристов были трое взрослых и девять детей.

- Постепенно картинка складывалась. Взрослые молодцы, не смотря на волнение, развлекали детей: пели песни, рассказывали истории и ждали, ждали, когда за ними придут.

Волонтеры промокли до нитки. Фото: «Примпоиск».

К пяти утра поиски еще не увенчались успехом, и тогда на подмогу первой группе ринулись еще люди – спасатели из Находки и волонтеры из Владивостока и Спасска-Дальнего. Созванивались специалисты между собой редко, только когда ловили по пути связь. После этого путь корректировался, а информация передавалась в полицию и Центр управления кризисными ситуациями. Конечно же, ночь, дождь, туман, периодическое отсутствие связи и сложный рельеф замедляли поиск.

- Время шло, волнение нарастало. В 8:00 утра было принято решение спустить группу с хребта и отправить еще одну группу поисковиков. В обед «потеряшки» дозвонились до Александра – специалист по работе с людьми в лесу, и успели сообщить, что они в районе водопада и не могут перейти ручей. В это время спасатели спускались внизу, а снизу выдвинулись волонтёры Александр и Иван, которые и обнаружили группу, - уточнили волонтеры.

Взяв на руки самую маленькую шестилетнюю туристку на руки, Иван и Александр повели группу на выход и через несколько минут рядом с ними были уже спасатели.

- Дети были в хорошем настроении, не смотря на то, что замерзли и провели ночь в лесу. Выжимая вещи и выливая воду из обуви, волонтёры и спасатели собирались домой, поставив очередную галочку: НАЙДЕНЫ! ЖИВЫ!

В конце душещипательного рассказа добровольцы из сообщества «Примпоиск» еще раз обратились к туристам и отдыхающим.

- Дорогие взрослые, пожалуйста, помните о своей безопасности и безопасности ваших детей. Регистрируйте группы и берите с собой запас еды и воды, а так же научитесь пользоваться картами.

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