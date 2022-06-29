FESCO вновь дарит подарки юным жителям Владивостока в рамках проекта поддержки детского и семейного чтения

Мероприятие прошло в дворце детского творчества. Фото: пресс-служба FESCO

28 июня Транспортная группа FESCO представила два новых увлекательных издания о путешествиях. Мероприятие прошло во Владивостокском городском дворце детского творчества.

Издания выпущены в рамках программы «FESCO Детям», направленной на создание новых образовательных и рекреационных возможностей для всестороннего развития каждого ребенка Приморья. Общий тираж двух изданий составил около 57 тысяч экземпляров.

Книжки представили 28 июня, во вторник. Фото: пресс-служба FESCO

– FESCO поддерживает устойчивое развитие Приморья. Для этого компания стремится создать как можно больше возможностей для самореализации жителей региона, в том числе и самых маленьких. Сейчас, в июне, в поддержку Дня защиты детей, проходит передача новых изданий юным жителям Владивостока и тематические встречи с программой мастер-классов, играми и совместным чтением в детских садах, школах и библиотеках города, – рассказал директор по коммуникациям ВМТП Никита Томилин.

Компания создает как можно больше возможностей для всестороннего развития каждого ребенка. Фото: пресс-служба FESCO

Ирина Медведева, помощник губернатора. Фото: пресс-служба FESCO

Книги выпущены в рамках социальной программы «FESCO Детям», проекта поддержки детского и семейного чтения. Это третий проект, который компания реализует с 2021 года. Было напечатано уже более 140 тысяч книг. Все книги передаются на безвозмездной основе в образовательные, специальные и медицинские учреждения города.

Дарья Стегний, заместитель главы Владивостока. Фото: пресс-служба FESCO

Анна Кашицына, замначальника управления образования, начальник отдела дополнительного образования Владивостока. Фото: пресс-служба FESCO

Поддержку в реализации программы оказывают Управление по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока, Приморская региональная общественная организация «Совет многодетных родителей», а также библиотечная система города.

«FESCO Детям» – одно из главных направлений социальной работы компании. Фото: пресс-служба FESCO

Фото: пресс-служба FESCO

В «FESCO Детям», которая объединяет разнообразные усилия компаний Группы, направленные на поддержку детства и юношества, также входит действующая уже второй год программа помощи тяжело больным детям Приморья, которую Группа реализует в партнерстве с «Русфондом», программа по работе с трудным поведением среди школьников, созданная вместе с фондом «Шалаш», а также социальные проекты Владивостокского морского торгового порта (входит в Группу FESCO).

Фото: пресс-служба FESCO

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