«Видали и хуже»: генеральный директор АО «Примавтодор» рассказал, как непогода повлияла на дороги

Больше всего пострадал Партизанский район. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 28 июня, ливень обрушился не только на дальневосточную столицу, но и на другие города Приморья. По прогнозу синоптиков, небольшие осадки сохранятся и 29 июня, некоторые районы края накроет туман. Генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке рассказал, какие участки дорог и мосты пострадали из-за удара стихии.

– Этот циклон был не такой страшный, видели хуже, – поделился впечатлениями Алексей Ширшов.

По словам гендиректора, наибольшее количество осадков выпало в Находкинском городском округе, а также в Партизанском и Шкотовском районах. Разрушения в виде поваленных деревьев зафиксировали на дорогах в Анучинском, Дальнегорском, Кавалеровском, Лазовском и Ольгинском районах.

Размывы дорог произошли в Шкотовском районе перед Романовкой: пострадала обочина, однако специалисты оперативно все восстановили после спада воды.

– В Партизанском районе серьезно пострадала дорога от Новолитовска до Васильевки. Там смыло объезд для грузовых автомобилей, в итоге по аварийному мосту могли проехать только легковушки массой до пяти тонн. В этом же районе серьезно подмыло обочины на участке Екатериновка-Новая Сила.

Алексей Ширшов. Фото: Елизавета ЕНИНА

Как рассказал Алексей Ширшов, все мосты выдержали удар стихии.

– Мы строим мости в районе Екатериновки через реку Партизанская. Вода из нее поднялась на 2,5 метра. Как только она спадет, мы продолжим работы дальше.

Специалисты ликвидируют локальные повреждения обочин и размывы труб, в общей сложности на восстановление дорог выходит до 200 единиц техники.

– Дорогам Приморья я бы поставил оценку четыре из пяти. Хочу отметить, что каждый год у нас заливает участок Екатериновка-Новая Сила. В 2021 году там подняли насыпь на 1-1,5 метра. 28 июня были незначительные переливы, но проезд не закрывали. Если бы в прошлом году этих работ не было, дорога бы просто поплыла во время циклона.

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