Нуждающимся – поможем: приморские парламентарии рассмотрели новые законы и обновили старые

Парламентарии подняли важные для края темы. Фото: zspk.gov.ru.

На июньской сессии Законодательного собрания Приморья депутаты внесли несколько изменений в краевые законы. Председатель ЗС ПК Александр Ролик представил доклад о работе приморского парламента за 2021 год. Законодатели внесли изменения в краевой бюджет и правки в законы, касающиеся социальной политики, добавили льготы для малого и среднего предпринимательства. Всего обсудили 53 вопроса – «Комсомольская правда» собрала главные решения.

– Деятельность всех ветвей государственной власти Приморья в прошедшем году была сосредоточена на дальнейшем социально – экономическом развитии края, реализации национальных целей и национальных проектов, утвержденных президентом России, – подчеркнул Александр Ролик.

В приоритете была работа в социальной политике, в том числе поддержка ветеранов, инвалидов, детей – сирот и многодетных семей, соцгарантии нуждающимся, в сфере доступной и качественной медицины, образования. Большое внимание уделили развитию экономики и крупным инвестпроектам, работе ТОСЭРов, а также поддержке бизнеса, в том числе малого и среднего. Также законодатели вновь обратились к защите прав предпринимателей и снижению налоговой нагрузки. Кроме того, акцент сделан на дорожной инфраструктуре, строительстве жилья, в первую очередь для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и обманутых дольщиков.

Освободить от налогов и помочь сиротам

Депутаты решили продлить помощь детям, оставшимся без родителей. Этой категории жителей компенсируют расходы за аренду жилья до 31 декабря 2024 года. Подать заявление можно до 1 апреля 2025 года. Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, аналогичное решение уже было принято депутатами в 2020 году. Более того, на исполнение судебных вопросов, связанных с детьми – сиротами, из других статей перераспределили 92,2 миллиона рублей.

Александр Ролик рассказал о работе приморского парламента за прошлый год. Фото: zspk.gov.ru.

Детям с ограниченными возможностями здоровья добавят льгот в вопросах налогообложения. Поправки к одноименной статье краевого закона подразумевают: от уплаты транспортного налога могут освободить одного из законных представителей ребенка – инвалида или совершеннолетнего недееспособного инвалида с детства. Это могут быть мама и папа, а также приемные родители и опекуны. Проект пока что приняли в первом чтении – единогласно.

Сразу в трех чтениях одобрены изменения в краевой закон о господдержке для жителей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Наниматели или собственники не останутся без жилья в случае ЧП: согласовывать необходимые документы для получения финансовой помощи (сертификатов) стало гораздо проще. Основания для получения помощи стали обширнее.

Не забудем про бизнес

Парламентарии планируют снизить ставку по налогу на имущество для операторов связи и газовщиков на два и три года соответственно.

– Применение таких мер поддержки позволит направить дополнительное финансирование на увеличение протяженности внутримуниципальных газопроводов и подключение к ним новых абонентов. Это улучшит бытовые условия жителей и окажет положительное влияние на экономическое развитие края. Ожидается, что только за этот год экономия организаций сферы составит около 4 миллионов рублей, за счет них построят около полукилометра газопроводов, – отметил председатель комитета по бюджетно – налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Однако для этого необходимо соблюсти несколько условий: имущество компаний должно быть поставлено на учет не позднее 1 января 2022 года, а также они должны участвовать в нацпроекте по газификации Приморья. Проект закона рассмотрели в первом чтении.

Владивосток и его гости

На заседании ЗС ПК скорректировали краевой бюджет текущего года: министерству физической культуры и спорта дали еще 116,1 миллиона рублей для подготовки к Международным играм «Дети Азии». Расходы бюджета в итоге составят 183,3 миллиарда рублей, дефицит не изменился.

Владивосток получит еще 300 миллионов на дорожную инфраструктуру: деньги запланированы на обновление дорог на Русском острове, улице Суханова, а также на восстановление «гостевого маршрута» от международного аэропорта Владивосток в Артем и столицу Приморья.

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