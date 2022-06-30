Пассажирские поезда Москва – Владивосток задерживаются из-за аварии на железной дороге

Сход вагонов грузового поезда произошел в 8:08 по московскому времени. ФОТО: Восточный МСУТ СК

Два пассажирских поезда № 2 и № 62 Москва – Владивосток отстают от графика после схода вагонов «товарняка» в Амурской области. Время прибытия может задержаться на 3-4 часа, отмечают в пресс-службе ДВЖД. На данный момент дорога уже расчищена, транспорт следует в своем направлении.

– Сход вагонов грузового поезда произошел в 8:08 по Москве. В тот момент пассажирские еще не подошли к месту ДТП, их остановили. Уже через девять часов авария была устранена. В этой связи задержка оказалась небольшой и может достигать от двух до четырех часов. Компания принимает все меры, чтобы ввести поезда в график, – рассказал представитель службы корпоративных коммуникаций ДВЖД Александр Артамонов.

На данный момент дорога уже расчищена, транспорт следует в своем направлении. ФОТО: Восточный МСУТ СК

Пассажирам задержанных поездов дальнего следования предоставили дополнительное питание и воду.

Добавим, что на Забайкальской железной дороге сошли 19 вагонов подвижного состава, восемь из них опрокинулись на бок. Пострадавших нет. Авария произошла в среду, 29 июня на перегоне Сгибеево – Большая Омутная. Для восстановления привлекли 330 работников магистрали, а также ремонтные поезда со станций Ерофей Павлович, Сковородино и Могоча, в том числе, грузоподъемные краны, тяговую технику, автомобили и технологическое оборудование.

Причины ЧП пока устанавливаются. Сейчас Следком на транспорте Восточного МСУТ проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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