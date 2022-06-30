Глаза боятся, руки пишут ЕГЭ: рассказываем, как приморские школьники отличились в этом году

Глава министерства образования посоветовала выпускникам отбросить страх и дерзать. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Для всех школьников, окончивших 11 класс, осталась позади самая важная часть долгих лет обучения – выпускные экзамены. Многие уже узнали долгожданные результаты ЕГЭ, отгуляли шумные выпускные и определились, куда они хотят поступать. О том сколько в Приморском крае ребят стобальников, какие предметы пользуются популярностью в 2022 году, а также о новых школах, где школьники смогут выращивать квадратные арбузы, «Комсомолке» рассказала глава министерства образования Эльвира Шамонова.

Глава министерства образования Эльвира Шамонова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В этом году в Приморском крае школу окончили 10,5 тысяч ребят. 30 июня проверочные работы по результатам ЕГЭ все еще продолжаются. Тем не менее большая часть выпускников уже узнала свои баллы. Стоит отметить, что из года в год многие ученики сдают обществознание, в этом году его выбрали 4 000 школьников. Эксперт отметила, что это неудивительно. Ведь подрастающему поколению интересно знать, как же устроен мир, в котором они живут.

На втором месте по популярности дополнительных предметов оказался иностранный язык, его выбрали более 2 500 тысяч детей. На физику обратили внимание около двух тысяч учеников, а биология и история заинтересовали больше 1 000 одиннадцатиклассников.

– Хочу отметить, что 2011 год стал знаменательным для системы образования, впервые в России были введены Федеральные государственные стандарты. Это означало, что на протяжении 11 лет дети будут обучаться по единому стандарту для всей страны. Сравнить результаты экзаменов прошлого и нынешнего года невозможно, ведь это совершенно разный подход. Тем не менее мы получили неплохие результаты – в Приморском крае 361 золотой медалист, 22 – Из Владивостока, – отмечает Эльвира Шамонова.

Еще одна приятная история, связанная со сдачей экзаменов, это конечно же наши стобальники. Среди приморцев, например, отличился ученик, который сдал на максимальный балл и русский, и литературу. Рвению к учебе можно только позавидовать. Эксперт отметила, что чаще всего заветные 100 баллов одиннадцатиклассники получают именно по русскому языку, в этом году таких результатов по этому предмету – 17. 1 – по биологии, 3 – по истории, 8 – по литературе, 1 – по математике и 2 – по обществознанию.

Сразу же возникает вопрос: «Может быть пользовались шпаргалками?». Эта тенденция сходит на нет. Иллюзия выпускников о том, что можно списать и пронести с собой телефон приближается к нулю. В этом году это подтвердили четыре выпускника, которые, к сожалению, не получат аттестаты и смогут пересдать предметы лишь в 2023. У ребят нашли шпаргалки и мобильные.

На любом экзамене в режиме онлайн осматривается каждая аудитория, это очень важный элемент, ведь права ребенка не могут быть нарушены, экзамен должен быть выдержан во всех канонах, описанных на сегодняшний день Федеральным законом. Есть также аккредитованные общественные наблюдатели, которые могут следить за тем, что происходит в пунктах проведения экзаменов.

– Совет всем выпускникам – не бойтесь дерзать, делать тот выбор, который, возможно, в дальнейшем вам захочется изменить. Раз так, меняйте. Вы сильные, вы в прекрасной стране, вас поддержит семья, система высшего и среднего образования. Удачи вам в ваших начинаниях, пусть все сбудется.

Отходя от темы ЕГЭ хотим отметить, что в приморских школах действуют предпрофессиональные медицинские классы, но в скором времени появятся новые интересные направления для обучения. Например, в Шкотовском районе в селе Центральное будет агрошкола. Агропредприниматели предложат ребятам задания, например, вырастить квадратный арбуз. Подход к обучению – оригинальный, ведь важно, чтобы детям было интересно. К тому же в обучении есть место блоку, посвященному предпринимательству. На сегодняшний день 18 муниципалитетов захотели участвовать в этой программе. Агроклассы приступят к работе с 1 сентября.

Также эксперт рассказала, что уже провели переговоры на паруснике «Паллада» с представителями Дальрыбвтуза, для того, чтобы можно было открыть и морской класс. Тогда мальчишки смогли бы понять хотят они стать моряками или нет.

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