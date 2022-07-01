В Приморье появится завод по переработке старых авто

Инвестиции в проект составляют 152,8 миллионов рублей. Иллюстрация: КРДВ

Первая зона таможенного контроля (ЗТК) для строительства завода переработке подержанных авто создана на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская». Разработчики уверяют, что новый завод будет высокотехнологичным и экологичным. Планируется, что объект займется поставками стекла, пластика, металла и запчастями для производителей автомобилей и их владельцев в РФ и станах АТР.

Как рассказали в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в год «ТерминаТОР» сможет перерабатывать до 8 тысяч машин. На территории предприятия внедрена процедура свободной таможенной зоны (СТЗ), чтобы освободить импортируемые автомобили пошлин и реализовывать конечный продукт по минимальным ставкам. Также, благодаря СТЗ, завод оснастят современным оборудованием, которое необходимо для безопасного рециклинга легковушек и грузовиков.

– На сегодняшний день у нас расширяется практика применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Есть уже примеры успешной реализации этих преференций. Резиденты открывают ЗТК под разные цели и задачи. Например, кто-то под строительство объектов, кто-то для переработки ввезенного товара и выпуска продукции для внутреннего потребления. В регионе деятельности Владивостокской таможни на данный момент шесть ЗТК. В том числе и резидент ТОР «Надеждинская» «ТерминаТОР», – отметил первый заместитель начальника Владивостокской таможни Константин Пономарев.

Как подчеркнул управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Скалий, на данный момент под проект уже выделен земельный участок, постепенно на нем появляется инфраструктура. Планируется запустить «ТерминаТОР» во втором квартале 2023 года. Инвестиции в проект составляют 152,8 миллионов рублей.

– Участок резидента обеспечен водоснабжением и водоотведением. Ведется работа по подведению электросетей и газа, устройству ливневой канализации и подъездной дороги. Земля, инфраструктура и налоговые льготы, а также административные преференции и комплексная поддержка КРДВ позволяют создать условия для реализации на ТОР проектов даже более выгодные, чем во многих странах АТР. Говоря о проекте «ТерминаТОР», стоит отметить, что он выполняется российскими предпринимателями в партнерстве с японским бизнесом, для которого ТОР «Надеждинская» как раз оказалась привлекательнее японских и прочих инвестплощадок.

Отметим, в КРДВ сообщили, что 83 резидента ТОР «Надеждинская» уже вложили в экономику Приморского края 21,6 миллиардов рублей и создали 2,4 тысячи рабочих мест. Успешно реализовано 14 проектов. Новые предприятия работают с применением мер господдержки. Для инвесторов на пять лет обнулены налоги на прибыль, землю, имущество, с 30% до 7,6% снижены страховые взносы, доступна инфраструктурная поддержка и прочее.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.