Полеты со скидкой без пересадок: новые рейсы в курортную столицу России стали доступны дальневосточникам

Экипаж воздушного судна iFly.

В летний сезон отпусков жители выбирают самый разнообразный отдых: от вечеров у костра до культурно-исторического досуга. Европейская часть России может предложить туристам и то, и другое– и речь идет не только о столичном центре. Недавно о запуске прямого рейса в Сочи из Владивостока и Хабаровска объявила авиакомпания iFly. Первые полеты для приморцев доступны уже с 19 июля, а жители Краснодарского края без пересадок смогут посетить Владивосток еще раньше. «Комсомольская правда» побеседовала с представителями воздушной гавани дальневосточной столицы и компании-перевозчика о доступных ценах, привлекательности отдыха на юге России и о том, почему Сочи – теперь целый воздушный хаб.

АЭРОПОРТ СТОЛИЦЫ КУРОРТОВ

– Сочи становится крупным транзитным центром. На данный момент это единственный функционирующий аэропорт Черноморского побережья. У пассажиров спрос не только на Сочи, но и на и другие курорты юга России. После прилета наземным видом транспорта легко можно добраться до любой конечной точки. Из аэропорта Сочи выполняются международные рейсы в Турцию, Египет, Армению, а также можно легко добраться до Абхазии и других курортов Краснодарского края. Вы можете приобрести единый билет: например, на перелет до Сочи и автобус или железнодорожный транспорт до интересующего вас курорта. Системы бронирования подразумевают мультимодальные перевозки, – поделилась представитель авиакомпании, начальник отдела продаж iFly Валерия Ященко.

Валерия Ященко.

Как транзитный центр курортная столица России работает с 1 июня 2022 года – такая реформа уменьшит для гостей дорожные сложности. Упрощена технология транзита багажа, вводятся дополнительные ж/д и автомобильные маршруты.

КАК И НА ЧЕМ ПОЛЕТЯТ ПРИМОРЦЫ

До появления iFly на Дальнем Востоке улететь прямым рейсом в Сочи было невозможно. И без того долгий путь осложнялся пересадкой в Москве или Екатеринбурге. Теперь из Владивостока в Сочи дорога займет всего 9 часов, а из Хабаровска – на час меньше.

Более того, как подчеркнул глава отдела авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Дмитрий Хазин, маршрут позволяет хорошо сэкономить и во времени, и в деньгах, а также лететь с комфортом. Цены, отметили спикеры, для рынка и правда лояльные, в тариф заложены субсидии государства:

– Авиакомпания предлагает перелет в одном направлении от 13,5 тысячи, билет туда-обратно – от 26 тысяч рублей. Мы понимаем, что заходим поздно – в середине летнего сезона. Большая часть дальневосточников определилась с направлением в период отпусков, но те, кто еще не знает, куда лететь, или рассматривает возможность посетить родственников в Краснодарском крае – мы ждем вас, – добавила Валерия Ященко.

Салон самолета.

На рейсе обещают двухразовое питание и дополнительные услуги. Например, есть возможность сопровождения несовершеннолетних детей. Отдать чадо под опеку экипажа можно за 5 тысяч рублей, предусмотрены скидки для детей до 12 лет в 25% и бесплатные билеты для ребенка до 2 лет. Приобрести место повышенной комфортности можно за сумму от 999 до 1299 рублей – за доплату приморцы получат более широкие кресла и увеличенное пространство для ног.

Перевозить дальневосточников и жителей Краснодарского края будут на широкофюзеляжных Airbus 330-300. Самолеты могут вместить до 378 пассажиров.

Оказавшись в Сочи, дальневосточники могут поехать туда, куда вздумается. Как отметил руководитель агентства по туризму Арсений Крепский, запуск прямого рейса в солнечную столицу – первый шаг для развития новых туристических продуктов для дальневосточников. Теперь станут доступными лучшие курорты страны: Адлер, Туапсе, Анапа, Геленджик и другие южные «жемчужины», например, Кисловодск. Это предусматривают мультимодальные перевозки. В системе бронирования заложена возможность скомбинировать воздушный и наземный транспорт в одном билете: будь то автобус, электричка, поезд.

Во время полета обещают двухразовое питание.

– Для этого необходимо связаться с туроператором, агентством, либо обратиться в контактный центр авиакомпании. Коллеги в ручном режиме смогут предложить единый билет. На сайте опция пока не доступна, – пояснила начальник отдела продаж iFly Валерия Ященко.

КТО ТАКИЕ iFLY?

Компания кажется малоизвестной для дальневосточников. В то же время на рынке перевозчик работает более десяти лет – с 2009 года. Это серьезный игрок европейской части России. Как заявил Дмитрий Хазин, рейс, запускаемый iFly, хорош регулярным расписанием и широкофюзеляжными комфортными самолетами Airbus A330.

Пилоты компании.

iFly работает на дополнительных рынках, включая Таиланд, Шри-Ланку, Узбекистан. Не понаслышке перевозчика знают в дружественной азиатской стране:

– Когда началась пандемия COVID-19, любые турперевозки в Китай стали невозможны, фирма оборудовала свои самолеты под грузовые рейсы из России. Сейчас перевозки между РФ и Поднебесной не выполняются из-за закрытия неба для бортов с двойной регистрацией – тогда мы вновь нашли новые возможности, – пояснила «КП» Валерия Ященко.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Рейсы в Сочи дальневосточникам будут доступны до конца сентября – за это время компания проработает пути развития в нашем регионе. Рейсы внутри Дальнего Востока выполнять сложно, но, отметила Валерия Ященко, есть планы на другие регулярные перевозки. Ведутся переговоры с зарубежными странами. Есть шанс, что все выйдет – напомним, что iFly– единственный перевозчик, работающий с ввозом российских туристов в Египет.

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