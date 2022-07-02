В четырех скверах Владивостока развернулись праздничные мероприятия в честь 162-летия города

Город-порт отпраздновал свой День рождения. Фото: Игорь НОВИКОВ

Если вы думали, что все самое интересное на День рождения Владивостока проходило только в центре, то вы ошиблись! В приморской столице много других интересных мест, где могут хорошо провести время и взрослые, и дети. Причем не только потанцевать и послушать песни, но и смастерить что-нибудь своими руками. В четырех скверах прошли праздничные мероприятия, посвященные 162-летию города-порта, и сейчас «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет вам о каждом из них.

БОЙ НА МЕЧАХ, ШАШКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Первый «подарок» Владивостоку прошел в Адмиральском сквере. Здесь собралось народу не меньше, чем на главной площади города, даже сесть было некуда, гости уже все заняли. Некоторые детишки резвились друг с другом, а другие мастерили закладки для книг. Третьи же предпочли заняться чем-нибудь интеллектуальным и играли в шашки, участвовали в литературной викторине. Ребятишки поменьше на удобных мягких сидениях любимые сказки.

Дети мастерят закладки. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Гости праздника смогли насладиться музыкальными представлениями, сыгранных на скрипках и балалайках. Но все же гвоздь программы – это постановка от Театра Андрея Нартова «Ох, уж этот Царь Горох». В ярких костюмах актеры показали удивительный спектакль, который понравился не только детям, но и взрослым. Все смеялись с нелепых падений Кощея Бессмертного, который пытался одолеть невидимого солдата Ивана. Но, наверное, больший восторг у зрителей вызвала драка на мечах. И вот счастливый финал, наш герой все-таки спас царевну Настю, и они поженились.

Царевна Настя не хочет выходить замуж за Кощея. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Дуэль на мечах. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В конце представления раздались громкие аплодисменты, но на этом праздник не закончился. Юные владивостокцы рассказали известные сказки Александра Сергеевича Пушкина, а потом начались зажигательные танцы.

Мальчик играет в шашки. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

ЗАТРОНЕМ СТРУНЫ ВАШЕЙ ДУШИ

Следующая праздничная точка – это Театральный сквер. Здесь прошел фестиваль авторской песни «Приморские струны». Людмила Жердзинская и Сергей Николаев исполнили композиции о Владивостоке и всем Приморском крае. Дмитрий Калункин присоединился к коллективу недавно и впервые выступил на сцене. Его дебюту аплодировали все присутствующие.

Людмила Жердзинская. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– Это одна из самых душевных площадок в городе, и мне приятно здесь находиться.

Дмитрий Калункин. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Другой певец, Сергей Дроздов, исполнил две песни Владимира Высоцкого, а также поблагодарил администрацию Владивостока за то, что она помнит творчество советского поэта и барда и установила памятник в его честь.

ГЛАВНОЕ – СОХРАНЯТЬ УВЕРЕННОСТЬ

В Матросском сквере выступила арт-студия «Аванс-сцена». Коллектив исполнил гимн Владивостока и песню «Великая Россия». Не обошлось на мероприятии и без казусов. В какой-то момент пропала музыка, но ребята молодцы, не растерялись и продолжили радовать гостей.

Смело можно сказать, что всех поразило выступление маленькой жительницы приморской столицы, которая в песенной форме рассказала, откуда же берутся дырки в сыре. А другая девочка, призер конкурса «На высоте», во время выступления играла на воображаемых барабанах.

Но после нее прозвучали настоящие музыкальные инструменты: гитара, бас-гитара, синтезатор и ударные в исполнении группы «Мuzik vox».

Группа «Мuzik vox». Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Присутствующие громко аплодировали, некоторые пускались в пляс, а родители снимали своих детей, чтобы запечатлеть успехи талантливых чад.

НЕМНОГО ПОЭЗИИ

В сквере имени Пушкина прошел поэтический вечер, организатором которого стало творческое объединение «Голос Логоса». Началось мероприятие с церемонии награждения лауреатов конкурса «Гул океанского прибоя».

На поэтическом вечере были и песни. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

После небольшой музыкальной паузы на сцену вышла финалистка Чемпионата поэзии имени В. В. Маяковского Лора Катаева. Женщина продекларировала стихи собственного сочинения. Несмотря на палящее солнце, зрители внимательно и с удовольствием слушали выступление.

Лора Катаева. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Вот так вот в жаркий день прошел праздник в честь Владивостока. Администрация города устроила настоящий подарок жителям и гостям приморской столицы и дала возможность творческим личностям заявить о себе.

Стоит отметить, что 2 июля на Ахлестышева проходил огромный пикник. Мероприятие посетил и глава Владивостока Константин Шестаков, который поздравил всех с этим важным событием и отметил, что мыс – хорошее пространство, которое будет радовать всех и после 162-летия города.

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