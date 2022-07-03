Бьем рекорды. Во Владивостоке приготовили самую большую порцию свинины с папоротником

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
Второй день празднования Дня рождения Владивостока – второй рекорд. Если вчера на Ахлестышева пожарили самый длинный шашлык, то сегодня там же приготовили самую большую порцию свинины с папоротником. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Угощение раздали гостям мероприятия. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».
Дальневосточная столица продолжает отмечать 162 года со дня основания. Концерты, спортивные соревнования, мастер-классы, выставки и многие другие мероприятия проходят на различных городских локациях – центральной площади, в парках, скверах, набережных и других территориях.
Как и вчера, второй день празднования также проходит на Ахлестышева. Сегодня здесь городской пикник. Его партнером выступила группа компаний «Русагро» при поддержке администрации Владивостока. В воскресенье, 3 июля, установлен еще один российский рекорд –126,2 килограмма свинины с папоротником.
Для гостей праздника прозвучала концертная программа, гости и жители края смогли поучаствовать в спортивных и творческих мероприятиях, а также сфотографироваться на фоне специально обустроенных фотозон и пообедать в зонах для семейного барбекю.
Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
Кстати, сегодня же в 18:00 на набережной Арсеньева на Второй Речке началась музыкальная развлекательная программа и фаер-шоу. В это же время на центральной площади стартует вечерняя программа с участием вокально-инструментальных групп.
А в 20:00 у фонтана на Спортивной набережной начнётся танцевальный вечер аргентинского танго.
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