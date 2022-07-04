Детям из Приморья разрешили посоревноваться подводными роботами с Америкой – наши взяли победу

Соревнования проходили в очном и онлайн-формате. Иллюстрация из архива КП. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Команда подростков, обучающихся в Центре развития во Владивостоке, успешно выступили в Международных соревнованиях по подводной роботехнике MATE ROVE COMPETITION в США. Состязания проходили как очно, так и онлайн. Золото владивостокская команда Robocenter взяла в школьной категории и победила сразу в нескольких номинациях: «Лучшее прохождение миссии», «Лучший технический отчет» и «Лучший постер».

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», речь идет о беспрецедентном случае. Российским командам массово отказали в допуске на межнациональные соревнования, однако профессионализм ребят из Robocenter позволил получить разрешение на участие – правда, онлайн. В номинациях коллектив поучаствовал дистанционно, испытания зафиксировали на видеокамеры.

Команда Robocenter. Фото: пресс-служба краевого правительства

В этом году соревнования прошли в 20-й раз, участвовала 61 команда (15 стран). Те, кто представил Россию в MATE ROV Competition – призеры всероссийского конкурса инженерных соревнований. Тренировались и учились школьники у наставников Вадима Сорина и Александра Омельяненко под кураторством директора Центра развития роботехники Сергея Муна. Как сообщил последний, команда готовилась в рамках проектах Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) «Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике». Задачи конкурса были построены на базе целей устойчивого развития ООН. Так, в будущем роботы потенциально помогут работать с возобновляемыми источниками энергии в море, предотвращать изменения климата в Антарктике, как уточнили в пресс-службе правительства Приморья.

– В этом году мы провели серию окружных инженерных соревнований в Тюмени, Севастополе, Астрахани, Новосибирске и Москве с традиционным всероссийским финалом во Владивостоке. Его победители представляли Россию на MATE ROV Competition, а их успех станет отличной мотивацией для ребят, которые только начинают свой путь в подводной робототехнике, – заявил директор НТИ Кружковое движения Дмитрий Земцов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о развития в Приморье роботехники. Оборудование закупили для обустройства инженерных классов в школах. Продолжает успешно работать и центр «Кванториум».

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