Новая Зеландия намерена оставить жителей Владивостока без яблок

Тематическая иллюстрация. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новой Зеландии началась травля компании Bostock, которая продолжала поставки яблок в Россию. Конкуренты и СМИ (в том числе журнал BayBuzz) ополчились на руководство предприятия из-за того, что фрукты привозили во Владивосток и в другие города страны под ярлыком «гуманитарных поставок». В итоге давление со стороны информационных ресурсов и общественности достигло своей цели.

– В результате этого обзора компания Bostock New Zealand решила прекратить экспорт яблок в Россию <…> Мы работали над сложной ситуацией, которая включает в себя размышления о наших сотрудниках с семьями, которые находятся там на местах. После этого решения мы теперь приложим все наши усилия для их поддержки, – отметил директор компании Джон Босток в интервью изданию HB Today.

Bostock – один из двух главных экспортеров яблок в РФ из Новой Зеландии. Основные грузы компании приходят в порты Владивостока. Здесь же работают ее 14 сотрудников, которые принимают товары в сентябре. По оценкам новозеландских СМИ, доходы от торговли с Россией могут достигать 6 миллионов долларов США.

В представительстве МИД приморской столицы назвали действия компании популизмом и отметили, что уже следят за ситуацией.

– Наклевывается очень интересный социальный эксперимент. Наступит ли к октябрю в супермаркетах Владивостока (и страны) вследствие беспрецедентных санкционных шагов Новой Зеландии «яблочный голод»? Или здравый смысл, 9 миллионов долларов и деловая хватка возобладают над популизмом? Будем внимательно следить за этим.

К слову, в комментариях читатели журнала BayBuzz крайне негативно встретили публикации о прекращении поставок.

«Как вы можете осуждать кормление русского народа? Именно они пострадают от любых санкций – прекращение экспорта яблок из Bostock никак не повлияет на политику! Проявите немного человечности», «Я думаю, что BB следует держаться подальше от чужих дел. Кто сделал их одними подходящими для всех социальных сознаний? Я не буду покупать этот журнал в будущем», – писали пользователи.

Отметим, что еще одна яблочная компания Freshco из Новой Зеландии свернула торги еще в марте, когда объявили санкции. В 2020 году стоимость экспорта компании в РФ составила 19,8 миллиона долларов. Freshco оценила свой экспорт в Россию в 6 миллионов долларов США, что составляет чуть более 9 миллионов новозеландских долларов.

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