Трехзвездочные хрущевки: переносные отели очень скоро могут появиться в Приморье

Отели можно установить где угодно, затем просто взять и перевезти в другое место. Фото: агентство по туризму приморского края

Быстровозводимые модульные гостиницы получат уровень комфорта три звезды –рассказал в ходе пресс-конференции глава агентства туризма Приморского края Арсений Крепский. По его словам, на участие в конкурсе с господдержкой уже направили восемь заявок, из которых одна согласована. Планируется, что 15 июля будут определены будущие застройщики, которые получат 300 миллионов.

Сразу напомним, что «Комсомольская правда - Владивосток» уже писала, как выглядят отели-конструкторы без фундамента. Их можно установить где угодно, затем просто взять и перевезти в другое место. На 70% отели изготавливает завод, сборка на участке занимает 30%.

Продолжая в цифрах, отметим, что 50% затрат на один номер компенсируют субсидии. При этом они не должны превышать 1,5 миллиона рублей. В целом стоимостью одного блока варьируется от 700 тысяч до 4 миллионов рублей.

– Стандартная хрущевка – дальний предвестник модульной технологии. Сюда же можно отнести дома из скрепленного бруса и металлические конструкции, – отметил Арсений Крепский.

Несмотря на такое сравнение, модули подразумевают уровень комфорта, равный трехзвездочному отелю. В этих конструкциях установят санузлы, кондиционеры, кухонные зоны, мебель и прочую атрибутику. Половину стоимости каждого номера компенсирует государство. Планируется, что в Приморье появится 14 отелей с фондом в 243 комнаты.

– Я искренне надеюсь, что у наших предпринимателей не возникнет желания сильно сэкономить на проекте особенно в той области, которую нужно обустраивать самостоятельно. Например, детские площадки на территории, общественное питание, парковка - все это делает предприниматель за свой счет. За счет приведения таких критериев мы стараемся обеспечить уровень комфорта, – отметил Крепский.

По словам Арсения, первые отели могут появиться в Хасанском и Лазовском районах, в бухте Петрова, поселке Ливадия и Южно-Морском и во Владивостоке. Спикер отметил, что сегодня предприниматели открывают для себя Приморский край не только с точки зрения живописной прибрежной зоны. Проекты распространятся на Михайловский и Шкотовский районы.

Корпуса могут появиться не только для летнего отдыха. Сейчас предприниматели, которые эти занимаются, понимают для себя: если на море два-три месяца сезон, то в горнолыжной отрасли, например, времени гораздо больше.

На сегодняшний день поступило восемь заявок. Дело в том, что проекта проверяются на комплексность. Пока требованиям соответствует один запрос, его уже согласовали. В основном заявители – резиденты Приморского края, однако среди участвующих есть федеральный проект, который уже зарекомендовал себя в других регионах России.

Конкурс продлится до 15 июля. Затем комиссия рассмотрит заявки и победители получат компенсации в течение полутора месяца.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно ознакомиться с порядком предоставления субсидии на портале правительства Приморского края у разделе субсидии на поддержку общественных инициатив. Затем подать необходимые документы, главное – заявка с базовой информацией о проекте, сопроводительное и гарантийное письма, смету расходов и характеристика проекта.

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