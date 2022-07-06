Архитектура, ментальная арифметика и рисовариум улучшат развитие детей в центре «Геометрики Авангард» во Владивостоке

В центр ходят дети от 3 до 14 лет. Фото: «Геометрики Авангард».

Что делать, если дети после школы хотят резвиться и играть, но родители устают из-за работы и не могут выдержать огромную активность своих чад? Чтобы направить энергию ребенка в нужное русло, можно записать его в центр развития и творчества «Геометрики Авангард» во Владивостоке, который существует на базе известной сети фитнес-клубов «Геометрия фитнеса». Здесь работают педагоги с огромным профессиональным стажем. Выбор программ – огромен, поэтому ребенок любого возраста найдет себе занятие по душе, которое не только избавит его от скуки, но и научит чему-нибудь новому. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с педагогом Еленой Мельниковой, чтобы побольше узнать о курсах центра.

«Геометрики Авангард» – это развивающий центр для детей от 3 до 14 лет. Занятия делят на четыре возрастные категории, в одной группе может быть от 2 до 6 человек, и к каждому из них педагоги находят индивидуальный подход.

ИНТЕРЕСНЫЕ НАЗВАНИЯ

Как рассказала Елена Мельникова, в новом учебном году в центре обновилось расписание: теперь упражнения направлены не только на творческое развитие детей, но и на умственное. Сперва можно подумать, что после школы ребенок наоборот должен отдыхать от мозговой нагрузки, но здесь они точно не будут уставать еще больше. Да и на занятия ходят не только ученики, но и малыши.

Секции для детей от 3 лет в первую очередь развивают творческое мышление, а их названия наверняка заинтересуют малюток.

На «Изо-лепке» воспитанники учатся мастерить поделки из соленого теста, что улучшает аккуратность, моторные навыки и усидчивость. Занятия проходят по вторникам и четвергам с 18:00 до 18:50. На секции «Рисовариум» дети знакомятся с живописью, декоративно-прикладным искусством и выражают свои мысли и чувства через рисунки. Приходить можно с понедельника по пятницу с 18:00. А «Развивай-ка» для ребят от 3 до 4 лет помогает выработать внимание, мышление, речь. Посещение доступно 2 раза в неделю.

МЫ ПИСАЛИ, НАШИ ПАЛЬЧИКИ УСТАЛИ

Курсы от 5 до 7 лет помогают детям подготовиться к новому и важному этапу в их жизни.

«Собираюсь в школу!» знакомят будущих учеников с буквами, цифрами. Непоседы от 5 до 6 лет два раза в неделю учатся писать, складывать слоги и составлять слова. В курсе «К школе готов!» программа немного усложняется: добавляется чтение и изготовление творческих поделок. Занятия для юных приморцев от 6 до 7 лет проходят два раза в неделю.

С пяти лет детей готовят к школе. Фото: «Геометрики Авангард».

СЛОЖНО, НО ПОЛЕЗНО

Ребята от 5 до 15 лет могут посетить «Меморику+скорочтение». Секция поможет развить память, скорость чтения и понимание текста. Более подробно Елена рассказала про «Ментальную арифметику». Курс предназначен для ребят от 5 до 16 лет и повышает умственные способности, творческий потенциал путем устных вычислений. Ребенок сможет улучшить воображение, быстроту реакции, креативность, нестандартный подход к любой ситуации, лидерские качества, память и усидчивость. Благодаря этим занятиям воспитанники выработают внимательность и концентрацию, что способствует повышению успеваемости в школе и пригодится в дальнейшей жизни.

СТРОИМ ЗАМОК

Для школьников существует курс, который точно им пригодится на уроках математики. А кому-то он поможет выбрать профессию. На занятиях «Архитектурного класса» ребят обучат основам геометрии и черчения, моделированию бумагопластика, конструированию, лепке.

У ребят постарше занятия усложняются. Фото: «Геометрики Авангард».

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

Как отметила Елена, в среднем занятия проходят от 45 до 90 минут, их продолжительность зависит от направления и возраста. Перерывы длятся 5 минут. Кстати, летом нет «Изо-лепки» и «Рисовариума», однако предварительная запись на сентябрь открыта.

Развивающий центр «Геометрики Авангард» продолжает развиваться. Педагог поделилась, что планируется создание мастер-классов, таких как валяние, мозаика, мыловарение. Наверняка нововведение понравится детям, ведь эти виды творчества довольно популярны в наше время.

Записать ребенка на занятия, а также узнать интересующие вас подробности можно по телефону +7 924 130-22-40, на сайте или посетив центр, который находится на Светланской, 147, во Владивостоке.

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