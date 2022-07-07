С цепи и сладкой диеты – на волю: Центр «Тигр» пополнил гималайский мишка в Приморье

О дальнейшей судьбе мишки говорить пока рано. ФОТО: МРОО «Центр «Тигр»

Центр «Тигр» пополнился новым гостем. Минлесхоз Приморья передал на реабилитацию ручного гималайского медвежонка, которого накануне изъяли у местного жителя. Отмечается, что последний содержал животное на цепи и кормил сладостями.

В центре реабилитации рассказали, что дальнейшую судьбу мишки прогнозировать пока рано. Сейчас он находится на карантине, после чего попадет в команду из шести медвежат. Специалисты будут наблюдать за его поведением.

– В нашей практике были подобные случаи. Иногда хватало длительного общения с сородичами и зимовки. Надеемся, что мы сможем вернуть его обратно в лес.

Редакция «КП – Владивосток» связалась с руководителем организации, чтобы узнать побольше про косолапого. Выяснилось, что он находился в средней степени истощения, когда приехал. Остальные детали пообещали раскрыть позднее.

UPD

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что приморец попадет под административную ответственность. Своими действиями житель региона создал серьезную опасность для людей, приютив хищника.

– Пока детеныш маленький, он воспринимается, как безобидная «живая игрушка», но через несколько месяцев он превращается в животное, способное нанести серьёзные травмы. Рано или поздно с такими «домашними питомцами» приходится разбираться государственным органам. И хорошо, если это случается рано. Часто, наигравшись с таким животным, его выпускают. Но, не имея навыков выживания в дикой природе, зверь возвращается к людям, создавая опасность для окружающих, – подчеркнули специалисты.

Напомним, ранее «КП» писала, как жители Анучинского округа спасли ослабшего косуленка в районе села Рисовое. Животное передали в центр реабилитации специалисты службы госохотнадзора. Также Напомним, редакция писала, что в Тернейском районе работники лесной вахты спасли лосенка, который тоже оказался в Центре «Тигр», преодолев больше тысячи километров пути.

О спасенных животных:

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