Переправу на загруженной федеральной трассе отремонтировали за счет «Платона»

Фото: Правительство Приморского края

Государственная система «Платон» – один из крупных источников финансирования Федерального дорожного фонда для ускорения ремонта федеральных дорог и мостов. На сегодняшний день грузоперевозчики внесли в систему более 180 миллиардов рублей. За шесть лет работы с помощью средств от системы «Платон» построено и отремонтировано более 130 мостов и 3,3 тысячи километров дорог, включая расширение с двух до четырех полос 600 километров федеральных дорог.

Одним из крупнейших объектов стал Борский мост в Нижнем Новгороде. На строительство сооружения, а также развязок и прилегающих к нему дорог, из федерального бюджета было выделено более 5,7 миллиарда рублей, из них 3,6 миллиарда – за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через госсистему «Платон». Еще один из знаковых объектов, отремонтированных за счет собранных средств, – мост через Волгу в подмосковной Дубне. Путепровод является одним из крупнейших по объему строительства в России.

В Приморье также ремонтируют и строят мосты за счет средств «Платона». Один из таких объектов стал мост через реку Черниговка. Переправа на 567-м километре федеральной трассы Хабаровск – Владивосток в Черниговском районе имеет 85 метров в длину и 13 метров в ширину. Были смонтированы крайние и промежуточные опоры моста, обновлены барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы, водоотвод и гидроизоляцию.

Всего в «Платоне» 723 тысячи российских и иностранных грузоперевозчиков зарегистрировали более 1,6 миллиона грузовиков. Приморский край занимает первое место по количеству зарегистрированных в системе большегрузов в рамках ДФО, рассказала руководитель Дальневосточного филиала оператора «Платона» – «РТ-Инвест Транспортные Системы» Марина Дашевская. По ее словам, в целом на Дальневосточный федеральный округ приходится почти 60 тысяч грузовиков.

– В пятерке лидеров по округу – Приморский край (13 тысяч транспортных средств), Амурская область (8,6 тысячи), Республика Саха – Якутия (8 тысяч), Хабаровский край (7,9 тысячи) и Забайкальский край (5,6 тысячи), – пояснила Марина Дашевская.

Данные, собираемые «Платоном», позволяют анализировать целый ряд параметров: от фактической структуры рынка до интенсивности грузоперевозок по дням недели и определения самых загруженных федеральных трасс, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей. По мнению главного аналитика Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрея Ионина, данные, собираемые системой «Платон», и цифровые решения, в нее заложенные, позволяют выстроить целую систему потребительски и государственно ценных сервисов. Например, данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платон», позволяют видеть объективную картину движения грузов и тем самым реальную экономическую ситуацию в регионе.

Правительство уже прибегает к данным «Платона» для мониторинга состояния экономики в непростых экономических условиях. По данным статистики, собираемой госсистемой, суммарный пробег большегрузных грузовиков весной и в начале лета текущего года не только сохранился на уровне конца 2021 года, но и показал рост. При этом трафик нерезидентов – иностранных перевозчиков – упал, одновременно вырос пробег российских компаний. По словам генерального директора компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антона Замкова, идет явное замещение выпадающего нерезидентного сегмента автомобильных грузоперевозок.

Благодаря государственной системе «Платон» в России появилась достоверная юридически значимая статистика об автомобильных грузоперевозках, что делает этот огромный рынок прозрачным. В целях поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии отрасли и формировании равной конкурентной среды, Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики при поддержке Минтранса России на основе данных госсистемы «Платон» был создан рейтинг «Надежный перевозчик России». Первыми пятью лауреатами стали X5 Transport (логистическая компания в составе X5 Group), автотранспортное предприятие розничной сети «Магнит», ГК «Деловые Линии», «Дентро» и ПЭК.

Как отметил управляющий директор X5 Transport Кирилл Кузьменко, ключевая цель компании – обеспечение бесперебойных поставок продуктов питания и товаров первой необходимости во все регионы нашей страны.

– Награда «Надежный перевозчик России» – большая честь для нас, и мы благодарны Национальному союзу экспертов в сфере транспорта и логистики за подобное признание нашей работы.

– Нам очень приятно стать лауреатами первого в истории рейтинга «Надежный перевозчик России», это важная оценка нашей ежедневной деятельности, – добавил директор по транспортной логистике розничной сети «Магнит» Александр Миханьков.

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