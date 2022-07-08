Владимир Малюшицкий обсудил с руководством профсоюза жизнеобеспечения Приморья перспективы развития Примтеплоэнерго

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Вопросы повышения уровня заработной платы сотрудников рабочих специальностей Примтеплоэнерго, а также перспективы развития предприятия в ходе встречи обсудили генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий, главный инженер предприятия Алексей Филин, Председатель Приморской краевой организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь и Председатель объединенного профкома объединенной первичной профсоюзной организации КГУП «Примтеплоэнерго» Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Задорожная. Стороны выработали регламент взаимодействия профсоюза и работодателя, договорились о ежеквартальных встречах актива профсоюзной организации с руководством Примтеплоэнерго для оперативного решения текущих задач.

По информации Владимира Малюшицкого, с 1 июня текущего года принято решение о повышении на предприятии ставки первого разряда на 3%: с 6 239,8 рубля до 6 427 рублей. Также увеличен размер премирования рабочих специальностей с действующей схемы (от 5 до 20%) в новой – с 40 до 80%. За счет увеличения ставки первого разряда и изменения премирования заработная плата рабочих увеличилась в диапазоне от 10 до 24%. Также произведено повышение окладов линейного персонала от 3% до 8%. В рамках пилотного проекта увеличена основная и премиальная составляющая оплаты труда газо-электросварщиков. В среднем уровень заработной платы газо-электросварщиков Примтеплоэнерго с прошлого месяца увеличен на 26% (в диапазоне от 14 до 32%). В целом на повышение заработной платы предприятие дополнительно в 2022 году направит не менее 163 миллионов рублей и 49,9 миллиона рублей на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды.

– В декабре 2022 года в рамках тарифа всем сотрудникам предприятия будет проведена ежегодная индексация заработной платы, – рассказал генеральный директор предприятия.

По его словам, высококвалифицированным техническим специалистам предприятия точечно уровень заработной платы увеличен при помощи индивидуальных персональных надбавок.

– Одна из первоочередных задач – обеспечить увеличение среднего уровня заработной платы на предприятии до 40-50 тысяч рублей, – уточнил генеральный директор.

Как рассказал Владимир Малюшицкий, одно и основных направлений текущей деятельности предприятия – внедрение современных технологий и инновационного оборудования, а также модернизация и совершенствование производства.

– В настоящее время мы ведем строительство двух современных угольных котельных в поселке Липовцы Октябрьского муниципального района и поселке Смоляново Шкотовского района. Планируем строительство газовых котельных и перевод на газ ряда объектов теплоснабжения в Большом Камне, Спасске-Дальнем, Находке, Артеме, Дальнереченске, Владивостоке и других территориях. В первую очередь планируем перевести на газ 18 котельных предприятия, в результате чего будут выведены из эксплуатации 29 мазутных котельных, а расходы предприятия на приобретение жидкого топлива снизятся на 119 тысяч тонн в год, – отметил генеральный директор Примтеплоэнерго.

По его словам, сэкономленные средства также будут направлены на развитие производства и увеличение заработной платы сотрудников Примтеплоэнерго.

Светлана Кожухарь поблагодарила Владимира Малюшицкого за активное сотрудничество с профсоюзом, поддержку инициатив профсоюзной организации жизнеобеспечения и активное участие в решении многолетних проблем по защите интересов работников Примтеплоэнерго.

В ходе встречи Светлана Кожухарь представила вновь избранного Председателя объединенного профкома объединенной первичной профсоюзной организации КГУП «Примтеплоэнерго» Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, которым стала руководитель сектора по связям с общественностью КГУП «Примтеплоэнерго» Елена Задорожная. По ее информации, Елена Задорожная сменила Татьяну Ненюкову, многие годы возглавлявшую данную организацию и покинувшую должность Председателя по состоянию здоровья.

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