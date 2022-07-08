Их миссия – объединять людей: специалист рассказала, как изменилась «Почта России» в Приморском крае

Рассказываем, что значит быть почтальоном из Приморья. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

10 июля все работники почтовой отрасли будут отмечать свой профессиональный праздник –День российской почты. В Приморском крае «Почта России» – это одна из самых крупных компаний, в которой работают пять тысяч человек. Более 500 отделений оказывают почтовые и финансовые услуги, около 60% обслуживают сельских жителей. О том, как изменилась работа в этой сфере, как стать частью команды рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM заместитель директора по персоналу макрорегиона Дальний Восток «Почта России» Анна Мехтиева.

– Жители края предпочитают личное общение с сотрудниками или они стали активными пользователями онлайн-сервиса?

– У наших клиентов всегда есть выбор – получить услугу дистанционно или прийти на почту. В городских отделениях большой популярностью пользуются цифровые сервисы, которых сейчас у нас очень много. Можно вызвать курьера по телефону, отправить посылку, оформить экспресс почту. А вот в сельских отделениях приходить на почту, это уже традиция. Люди не только забирают посылки или получают пенсию, они обмениваются новостями, покупают продукты. Несмотря на то, что в компании проводят цифровую трансформацию, мы все-таки доставляем на дом письма, газеты, а также социальные выплаты, начиная с мая 2022 года.

– Как вы подбираете людей на работу и обучаете?

– Сейчас основной фокус при подборе людей делаем на такие качества, как доброжелательность, открытость и умение работать с людьми. Конечно же мы хотим переломить стереотип о почте. В Приморском крае трудится около пяти тысяч сотрудников. Молодых людей до 35 лет у нас в штабе где-то 1250 человек. Компания очень большая, много подразделений, например, продажи, логистика, IT и так далее.

– Куда обращаться молодежи, если они хотят устроиться на работу в «Почту России»?

– Во Владивостоке на Верхнепортовой улице мы два месяца назад открыли единый кадровый центр. Можно прийти и побеседовать лично, либо позвонить по телефону 8 924 004 06 04 и 8 924 004 05 04.

– Есть ли у пяти тысяч сотрудников корпоративная жизнь?

– Безусловно, у нас есть целое направление внутренних коммуникаций, где следят за корпоративной жизнью. Начиная от социальной внутренней сети, продолжая мероприятиями и профессиональными конкурсами мастерства. Компания ориентирована на семейные ценности, поддержку спорта. Во Владивостоке по субботам сотрудники играют в волейбол или катаются на сапах. Также есть молодежный совет.

– Что вы пожелаете вашим коллегам в день профессионального праздника?

– Я поздравляю от души всех свои коллег, желаю всегда помнить о том, что клиенты – это наше все. Пусть наш коллектив будет дружным, сплоченным. Желаю достигать больших результатов и не забывать про нашу прекрасную миссию – объединять людей.

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