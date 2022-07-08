«Я прошла через это сама»: как во Владивостоке вяжут носочки для недоношенных деток и зачем

Специальный комплект для недоношенных малышей. Фото: Клуб «28 петель»

Более 6% новорожденных в России появляются на свет недоношенными – на сроке до 37 недель и весом от 500 до 2500 граммов. Эти крохи нуждаются в особой заботе – и Приморский край присоединился к международной акции, чтобы тоже помогать детишкам, которые борются за собственную жизнь. Мало кто знает, но применяют для этого терапевтические носочки, шапочки и варежки из шерсти.

Дело в том, что специальные комплекты поддерживают тепло организма. Носочки и варежки нужны, когда кровь малышей медленно достигает конечностей и охлаждается. Более того, трение волокон о ножку и руки ребенка – это естественный рефлекторный массаж. Младенец не забывает дышать и начинает больше шевелиться. О том, как благотворительный клуб основала обычная мама из Владивостока Ксения Симонова – в материале «Комсомольской правда – Владивосток». Приморский филиал «28 петель» уже разросся: вяжут в Уссурийске, Большом Камне и Партизанске.

– Ксения, «28 петель» – общероссийская история? Где зародилась идея, и как Владивосток к ней подключился?

– Наш клуб международный и существует в 13 странах, в России первым подключился Казахстан в 2012 году. Основатель идеи – журналистка Карла Нур.

– Мы присоединились к акции в августе 2017 года. Я начала вязать, когда ушла в декрет. Вскоре я уже обеспечила ребенка всевозможными вещами, но хотелось вязать и дальше – так, чтобы это не просто лежало на полках. Я начала искать в интернете единомышленников и случайно наткнулась на клуб «28 петель» в Москве. Мой новорожденный ребенок сам лежал в реанимации, и там я видела, что врачи одевают носочки шерстяные, которые вязали сами. После разрешения Карлы присоединиться к ним наступил этап поиска будущих «коллег» уже во Владивостоке. К Новому году мы передали в больницу Приморскую краевую больницу № 1 около 500 изделий. Это была первое учреждение, которое ответило. И та самая больница, где спасли моего ребенка.

– Сколько сегодня человек в приморском клубе? Как курируется работа по всей стране: советуют ли что-то коллеги по благому делу?

Вяжут в Уссурийске, Камне-Рыболове, Находке, Партизанске и других местах, а затем передают вещи во Владивосток – для контроля и передачи в медицинские учреждения. На данный момент примерно в нашей большой семье около 100 человек. С коллегами из других городов на связи, общаемся, советуемся.

– Какую терапевтическую одежду сейчас создают? Какую создавать хотелось бы, но нет возможности?

– Мы вяжем: носочки, шапочки, жилетки, пледы и игрушки. Другого и не хотелось, мы ориентируемся на то, что просят врачи. Важно, чтобы вещи не вредили детям. Это главное – и поэтому вязание в удовольствие всегда.

– Терапевтическая одежда – все-таки нетрадиционный метод лечения, как относятся к нему местные врачи? С какими учреждениями сотрудничаете?

– Мы вящем для детей от 500 грамм из 100% шерсти вещи и из 100% хлопка – игрушку. С первых секунд после рождения новорожденного необходимо заботиться о сохранении тепла. Сами крохи порой не могут с этим справиться. Выходит так, что организм вынужден тратить энергию не на рост и развитие, а на согревание тела. Поэтому применяют шерстяные вещи.

Комплект надевают только с разрешения врача – нельзя допустить перегрева ребенка. Игрушку используют для того, чтобы малыш держался за «щупальца», которые похожи на пуповину мамы и не выдергивал капельницы и зонд. Так он может навредить себе. Более того, изделие используют как валик, чтоб малыш не перевернулся. Как правило, эта игрушка пропитана маминым запахом.

Более пяти лет врачи принимают наши комплекты – вероятно, метод эффективен. Комплекты мы передаем в ГБУЗ КДКБ 1, перинатальный центр, краевой роддом, в паллиативные отделения.

– Как ухаживать за такими вещами и какие требования при их создании?

– Главные правила – вязать без узлов, швов, пришивных элементов (таких, как ленты, пуговицы и другие). Не допускать выпуклых узоров: кос, шишечек, аранов [ирландский узор спицами - прим.ред.]. Это может навредить детям. Как уже говорила, содержание шерсти в материале должно быть 100%.

Игрушки из хлопка наполняем холлофайбером [материал для наполнения подушек и кресел – прим.ред.]. Он хорошо держит форму. Самое главное, что его мы прячем в хлопчато-бумажный мешочек прежде, чем заполним игрушку. В ином случае это вещество может попасть в дыхательные пути.

Изделия стираем с детским мылом без отдушек, чтоб не вызвать аллергические реакции у младенца. Затем сушим, упаковываем в чистые пакеты и передаем.

Стенд клуба на Дне молодежи во Владивостоке. Фото: КП-Владивосток

– Вы организовали собственный стенд на Дне молодежи и обучали вязанию – какая организация помогла оборудовать павильон на праздник? Много людей пришли узнать, чем занимаетесь?

Нас пригласил Ресурсный центра поддержки добровольчества Приморского края. Многие люди не совсем понимают, зачем мы вяжем и для кого. Реагировали по-разному: некоторые взрослые не хотели вдаваться в подробности, кто-то удивлялся, узнавая, в чем цели клуба. Но приятно порадовали дети и подростки: спрашивали с интересом.

– Как приходят в ваш клуб?

– У нас мало рассказывают истинные причины, почему решили помогать клубу. Но все пришли из-за искреннего желания помочь деткам. Каждого что-то связывает с этой проблемой. При этом были случаи, когда вступили в клуб просто из-за любви к вязанию и малышам. Бывало, что у знакомых или родственников рождались «торопыжки» (так мы их ласково называем). И этим деткам одевали наши костюмчики. Родители часто делятся фотографиями того, что крохи уже подросли, но все еще спят с нашими игрушками – это трогательно. Мамам тоже спокойнее, ведь в реанимацию младенцы поступают без опекунов. Когда роженица видит, что малыш в теплом костюмчике и с игрушкой, то понимает – о нем заботятся.

Мы рады, когда вступают в наши ряды. Но помочь клубу можно и материалами: пряжей из стопроцентной шерсти или хлопка. Деньги наш клуб не принимает.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» впервые писала о клубе в День молодежи. Детей и взрослых учили вязать прямо «на месте». О том, как прошло мероприятие – в отдельном материале.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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