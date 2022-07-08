Тельняшки с духом Владивостока придумали организаторы гастрофестиваля «На Гребне!»

Коллекция тельняшек сделана ограниченной партией. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во Владивостоке 1 июля стартовал юбилейный фестиваль гребешка «На Гребне!» На этот раз организатор фестиваля – паназиатский ресторан Zuma – приготовил масштабное мероприятие, которое объединило 150 ресторанов из 30 городов России.

Гости заведений могут попробовать фестивальные блюда из морского деликатеса, окунуться в удивительную атмосферу праздника, побывать на мастер-классе и поучаствовать в захватывающей регате.

Отдельный подарок для жителей Владивостока приготовила Zuma в коллаборации с местным дизайнером Людмилой Горанской. Специально для тех, кто хочет оставить после события памятную вещь, разработали лимитированную коллекцию фирменных тельняшек с фестивальной символикой.

Людмила Горанская – приморский дизайнер, которая вдохновляется красотой родного края и воплощает эту любовь в своих работах. Прямо в студии, в ее руках рождаются вещи, пронизанные духом свободы, морской стихией и ярким, неповторимым характером.

Коллекция тельняшек сделана ограниченной партией, с авторскими принтами, которые создали лично Людмила Горанская и амбассадор бренда, генеральный директор ресторана Zuma Мария Иноземцева. В рисунке на тельняшке сплетаются основные силуэты Владивостока – гребешок и ламинария. А отсылкой к главной достопримечательности дальневосточной столицы – мосту через бухту Золотой Рог – служат красочные линии тельняшки.

Цвета одежды тоже выбраны не случайно: модели представлены в красном, синем и зеленом оттенках. Красный – брендовый цвет организатора фестиваля, ресторана Zuma. Традиционный синий понравится тем, кто привык к классическому виду тельняшки. А зеленый привносит в тельняшку колорит Приморья с его естественным, почти бирюзовым цветом моря и сочной зеленью лесов.

Амбассадор направления Мария Иноземцева считает, что тельняшки с гребешком и ламинарией могут стать одним из символов Владивостока, так как в лаконичном дизайне заложена мощная идея, понятная и близкая каждому. Эта коллаборация родилась на стыке творчества и любви к прекрасному городу Владивостоку и обязательно привлечет внимание не только местных жителей, но и гостей приморской столицы. Даже на другом краю света такая тельняшка будет с теплом и любовью напоминать о волшебном Дальнем Востоке.

Владивосток пронизан духом авантюризма, смелостью и тягой к приключениям. Здесь собираются особенные люди – и туристы, и горожане. Именно для них, мечтающих, деятельных, готовых к приключениям и новым открытиям, сделана коллекция тельняшек. Кто-то увезет с собой в этой тельняшке дух моря и дальневосточного гостеприимства, который будет напоминать ему о фантастическом лете во Владивостоке. Кто-то останется и будет носить тельняшку, признаваясь тем самым в любви к родному городу.

Приобрести фирменные тельняшки можно эксклюзивно на сайте Zuma VL, а также у официантов в зале ресторана. Выпуск ограничен, поэтому стоит поторопиться, чтобы обзавестись памятным подарком.

Кроме того, в рамках фестиваля 9 июля в 12:00 в ресторане Zuma пройдет мастер-класс от стилиста Лолиты Бардеевой «С чем носить тельняшку этим летом». Гости узнают, как добавить образу утонченности или, наоборот, сделать его более непринужденным и легким. Для гостей паназиатского ресторана Zuma вход на мероприятие свободный.

Об организаторе:

Крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке Zuma уверенно входит в список 50 лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA. В 2017 году Zuma удостоилась награды как «Лучший региональный ресторан по версии GQ».

Бренд активно развивает гастрокультуру на Дальнем Востоке и занимается организацией летних фестивалей, полюбившихся жителям и гостям Владивостока. С 2016 года Zuma проводит фестиваль живых камчатских крабов «Держи краба!», а с 2018 к нему присоединился фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!».

ПО ТЕМЕ

Фестиваль гребешка 2022 во Владивостоке: где поесть фестивальные блюда

Рассказываем все о гастрономическом мероприятии «На гребне!»: программа, когда пройдет, цены на фестивальные блюда (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.