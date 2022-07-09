А это безопасно? Необычный цвет морской воды встревожил жителей Владивостока

Вода во Владивостоке почти каждый год окрашивается в оранжевый. Фото: ЦКП «Морской биобанк».

Вода в акваториях Владивостока приобрела необычный цвет. Часть моря стала ярко-оранжевой, почти что ржавой. Сразу возникает вопрос, безопасно ли купаться в такой жидкости. Заместитель директора национального научного центра морской биологии дальневосточного отделения российской академии наук и руководитель центра коллективного пользования «Морской биобанк» Татьяна Орлова рассказала «Комсомольской правде – Владивосток», что же это за явление и представляет ли оно угрозу.

По словам специалиста, воды в приморской столице почти каждый год окрашиваются живописными разводами. Изменение вызывают мельчайшие организмы – микроводоросли, которые играют важную роль в морской экосистеме.

Зачастую красные приливы не представляют опасности. Однако Татьяна Орлова отметила, что после купания в яркоокрашенной воде могут появиться какие-либо аллергические реакции.

– Ночные плавания в период цветения фитопланктона очень впечатляющие. При контакте с водой, когда водоросли раздражают, они начинают сильно светиться. А оранжевый цвет появляется из-за ноктилюки, которую по-другому называют ночесветкой. Во время такого купания за вами будет оставаться светящийся шлейф.

Однако среди микроорганизмов встречаются и те, которые вырабатывают токсины. В Приморье в основном распространены водоросли, вызывающие раздражение кишечника, а также поднимающие температуру.

– Но это не смертельно, достаточно полежать и почистить желудок как при обычном отравлении.

От водорослей эти токсины могут попасть в организм человека через морепродукты, так как, по словам специалиста, их едят все представители пищевой цепи.

– Мидии или устрицы, фильтруя воду, поглощают водоросли с токсинами, из-за чего вредные вещества накапливаются в организмах фильтраторов.

Появление токсичных микроводорослей связано с летним сезоном. Татьяна Орлова отметила, что эти микроорганизмы не окрашивают воду.

– Их предельно допустимая концентрация, при которой обязательно надо проверять продукты на загрязнение фитотоксинами, в Приморье не отмечается. Так что жителям края повезло, можно наслаждаться летней теплой водой и морскими деликатесами.

Эксперт также поделилась, что центр коллективного пользования «Морской биобанк» регулярно публикует новости о состоянии мониторинге Амурского залива, и на сайте появляется информация о том, какие водоросли появились в акватории, их численность, а также являются они опасными или нет.

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