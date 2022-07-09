Сексуальная анатомия для самых маленьких: в городе-побратиме приморского порта происходят странные вещи

Занятия по половому воспитанию пройдут в личном качестве владелицы местного бизнеса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор школьного совета Беллингхема (город-побратим Находки) Дженн Мэйсон объявила, что будет вести уроки сексуального воспитания для детей от 9 до 12 лет. «Лекции» коснутся таких тем, как «сексуальная анатомия для удовольствия» и «безопасные методы секса для всех видов сексуальной активности». При этом женщина владеет магазином для взрослых WinkWink, сообщает Fox News.

Последняя деталь, как ни странно, самая важная. Занятия по половому воспитанию пройдут в личном качестве владелицы местного бизнеса, а не от лица школьного чиновника. В следующем месяце в WinkWink состоятся четыре трехчасовых занятия по половому воспитанию. Занятия, которые будет вести Мейсон, разбиты по возрасту: в одном классе дети от 9 до 12 лет, в другом – от 13 до 17 лет.

Слева - владелица, справа - ее секс-шоп. ФОТО: Fox News

– Урок для детей от 9 до 12 лет – это введение в темы, связанные с отношениями, половым созреванием, телом и сексуальностью. Мы фокусируемся на том, что отличает здоровую дружбу от нездоровых и романтических отношений, науке о том, как работает половое созревание, согласии и личных границах, определении понятия «секс» и обсуждении того, почему люди могут или не могут заниматься сексуальной деятельностью, – рассказала Дженн Мейсон радиоведущему KTTH Джейсону Ранцу.

В представительстве МИД во Владивостоке уже отреагировали на ситуацию.

– Странные вещи происходят в городе-побратиме Находки - Беллингхеме. Представительство сначала хотело прокомментировать это цитатой «Их нравы», а потом решило сослаться на американского же комика Билла Мара: «В детстве я хотел быть пиратом, слава Богу, никто не воспринял меня всерьез и не назначил мне операцию по удалению глаза и отрезанию ноги».

Аналогичным образом, ночь открытого микрофона не была одобрена школьным округом.

Дополним, что в начале этого года WikWink объявил о проведении в секс-шопе «Вечера ЛГБТ-молодежи с открытым микрофоном» для детей в возрасте от 0 до 18 лет, назвав это мероприятие празднованием «молодежной гордости», организовав пространство и «сцену для молодых квир-голосов в нашем сообществе». Стоит отметить, что мероприятие не одобрил школьный округ.

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