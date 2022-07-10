День рыбака во Владивостоке отметили соревнованиями, свежесваренной ухой и выставкой

Празднование Дня рыбака во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

День рыбака в Приморье отметили соревнованиями по рыбной ловле и кулинарными мастер-классами. Фоторепортаж с места событий – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Жители и гости дальневосточной столицы в очереди за угощениями. Фото: Вадим ПОПОВ

В воскресенье, 10 июля, во многих уголках Приморского края отмечают День рыбака – один из самых любимых и значимых праздников для местных жителей. Во Владивостоке в этот день основные мероприятия прошли на площадке территории водно-спортивной станции ЦСКА. С семи утра здесь стартовали соревнования по рыбной ловле «Открытое море». Перед началом участники прошли жеребьевку, инструктаж по технике безопасности, проверили техническое состояние катеров.

Подготовка к соревнованиям «Открытое море». Фото: Вадим ПОПОВ

Торжественная программа мероприятия открылась в полдень. Вниманию жителей и гостей дальневосточной столицы были представлены различные тематические площадки: документальный фильм «Под парусами фрегата «Паллада», который рассказывает о кругосветном плавании парусного учебного судна, мастер-классы по приготовлению блюд из морепродуктов, а также рыбный рынок и художественная выставку «В море».

Художественная выставка «В море». Фото: Вадим ПОПОВ

Мастер-класс по приготовлению морепродуктов. Фото: Вадим ПОПОВ

Морские деликатесы. Фото: Вадим ПОПОВ

С 15:00 участников праздника угощали свежесваренной ухой от компании «Доброфлот».

Уха от «Доброфлота». Фото: Вадим ПОПОВ

В День рыбака во Владивостоке гостей кормили ухой. Фото: Вадим ПОПОВ

Но это еще не все, что было запланировано на сегодня. Вечером на сцене выступит владивостокская музыкальная группы «Evergreen», а завершатся праздничные мероприятия фейерверком в 22.00.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.