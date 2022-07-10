День рыбака во Владивостоке отметили соревнованиями, свежесваренной ухой и выставкой

Празднование Дня рыбака во Владивостоке.
Фото: Вадим ПОПОВ
День рыбака в Приморье отметили соревнованиями по рыбной ловле и кулинарными мастер-классами. Фоторепортаж с места событий – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».
Жители и гости дальневосточной столицы в очереди за угощениями.
Фото: Вадим ПОПОВ
В воскресенье, 10 июля, во многих уголках Приморского края отмечают День рыбака – один из самых любимых и значимых праздников для местных жителей. Во Владивостоке в этот день основные мероприятия прошли на площадке территории водно-спортивной станции ЦСКА. С семи утра здесь стартовали соревнования по рыбной ловле «Открытое море». Перед началом участники прошли жеребьевку, инструктаж по технике безопасности, проверили техническое состояние катеров.
Подготовка к соревнованиям «Открытое море».
Фото: Вадим ПОПОВ
Торжественная программа мероприятия открылась в полдень. Вниманию жителей и гостей дальневосточной столицы были представлены различные тематические площадки: документальный фильм «Под парусами фрегата «Паллада», который рассказывает о кругосветном плавании парусного учебного судна, мастер-классы по приготовлению блюд из морепродуктов, а также рыбный рынок и художественная выставку «В море».
Художественная выставка «В море».
Фото: Вадим ПОПОВ
Мастер-класс по приготовлению морепродуктов.
Фото: Вадим ПОПОВ
Морские деликатесы.
Фото: Вадим ПОПОВ
С 15:00 участников праздника угощали свежесваренной ухой от компании «Доброфлот».
Уха от «Доброфлота».
Фото: Вадим ПОПОВ
В День рыбака во Владивостоке гостей кормили ухой.
Фото: Вадим ПОПОВ
Но это еще не все, что было запланировано на сегодня. Вечером на сцене выступит владивостокская музыкальная группы «Evergreen», а завершатся праздничные мероприятия фейерверком в 22.00.
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