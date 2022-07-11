Почта России наградила лучших сотрудников на Дальнем Востоке

Больше 160 сотрудников Почты России получили награды, благодарности и грамоты. Фото: Почта России

Ко Дню российской почты, который ежегодно отмечается во второе воскресенье июля, Почта России наградила лучших дальневосточных сотрудников компании. На празднике во Владивостоке собрались около 300 человек, работающих от Сахалина и Чукотки до Амурской области и Якутии.

В торжественной обстановке свыше 160 лучших сотрудников почтовой связи Дальнего Востока получили корпоративные награды Почты России, грамоты и благодарности Министерства цифрового развития Российской Федерации.

– Возможность дойти до каждого жителя нашей страны, внимательное отношение к людям делают нашу компанию уникальной. Почтальонам доверяют, с радостью ждут в городах и селах. Клиентский опыт, развитие собственных логистических решений, взаимодействие с лидерами электронной торговли позволяют нам оказывать востребованные услуги, нашим сотрудникам – профессионально развиваться, а компании оставаться стратегически значимой, – отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин.

Праздничное мероприятие прошло на выходных. Фото: Почта России

Заместитель председателя правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края Константин Волошин, председатель Думы Владивостока Андрей Брик, заместитель главы Владивостока Николай Селюк вручили почетные награды специалистам.

– Почта России – современная цифровая компания. Мне, как пользователю почтовых услуг, приятно прийти на почту, не доставая паспорт, просто продиктовать код с телефона и получить письмо или посылку. Вашу любовь к профессии не заменит ни один робот, – сказал заместитель главы города Владивостока Николай Селюк.

В современном цифровом мире с социальными сетями и мессенджерами Почта по-прежнему остается востребованной – компания доставляет посылки, периодические издания, переводы и социально значимые товары, расширяет доступность финансовых и банковских услуг. Почта России создает и развивает собственные цифровые сервисы для клиентов, IT-продукты для почтовых отделений и логистических почтовых центров, которые работают даже в новогоднюю ночь.

На Дальнем Востоке трудятся больше 15 тысяч человек. Фото: Почта России

В своем обращении председатель Думы Владивостока Андрей Брик отметил профессионализм сотрудников, позволяющий расширять партнерство с государством.

В структуре макрорегиона «Дальний Восток» компании трудятся более 15 500 сотрудников, в том числе 3 900 почтальонов, 3 100 операторов, 1 800 начальников почтовых отделений и 4 000 представителей других профессий основного производства. Три четверти дальневосточных почтовых отделений находятся в малых населенных пунктах и труднодоступных регионах, где благодаря уникальной инфраструктуре компании жители могут получить услуги, не выезжая в город.

Напомним, профессиональный праздник работников почтовой связи учрежден в 1994 году указом президента Российской Федерации «О Дне российской почты».

Любовь сотрудников Почты России к профессии не заменит ни один робот. Фото: Почта России

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