Угон, погоня, домогательства до школьницы: скандальная история произошла в Приморье

Компания парней проехалась на угнанном автомобиле с Угольной до Фокино. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Скандальная история произошла накануне в Приморье. Компания неизвестных мужчин решила развлечься – для начала они угнали автомобиль, поехали кататься, но им этого оказалось мало. Следующей целью в «списке развлечений» оказалась несовершеннолетняя девушка. Поступок не остался незамеченным, и началась погоня. «Комсомолка» рассказывает детали инцидента.

В поселке Трудовое на станции Угольная мужчина оставил свою машину, которая нуждалась в ремонте. По словам читателей «Комсомольской правды – Владивосток» этим воспользовалась банда из Большого Камня, компания угнала автомобиль и отправилась в Находку, там им на глаза попалась 15-летняя девушка.

Очевидцы рассказывают, парни звали школьницу покататься, к счастью поблизости оказался ее отец. Остается только догадываться в каком формате поступали предложения покататься, потому что мужчина сел за руль своего авто, отправился вдогонку за горе-ухажерами и протаранил заднюю часть угнанной машины.

По словам читателей, всю группу задержали в Фокино, и они сейчас в отделении полиции. Наш корреспондент связался с пресс-службой полиции Находки, папа школьницы не подавал заявления в полицию, по крайней мере на данный момент. Также редакция обратилась в пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю, чтобы узнать подробности произошедшего, однако там о такой истории ничего не слышали и не могут подтвердить рассказов читателей. Пока что неизвестно, сколько человек угнали автомобиль, в каком они были состоянии и что их ждет за содеянное.

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