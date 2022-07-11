Приморье снабжает томатной пастой весь Дальний Восток

Свое производство в приморской глубинке – дело непростое. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Свое производство в приморской глубинке – дело непростое. Найди поставщиков и каналы сбыта, добросовестных работников, закупи оборудование (желательно качественное). Однако практика показывает, что край может удивлять.

Кто бы мог подумать, что недалеко от приморской столицы, в микрорайоне Артемовский, крутят банки с томатной пастой для всего Дальнего Востока? «Комсомольская правда – Владивосток» побывала в уютном цеху и узнала, как уже пять лет без текучки готовится главная пищевая добавка для спагетти.

Томатную пасту делают из концентрата (больше 30%). Начинается все именно с этого основного и единственного ингридиента (не считая воды).

– Цельные бочки завозят в цех, чтобы установить на насос, который выкачает густую массу в котел. В емкости масса варится, затем поступает в накопитель и в наполнитель, отправляющий томатную пасту в банки, – начал владелец компании «Респект» Оник Аванесян.

Оник Ованесян. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Несмотря на то, что большая часть труда здесь автоматизирована, люди все-таки составляют костяк производства. Например, обычные крышки на банки надевают несколько человек. Директор подчеркивает, что этот процесс достаточно трудоемкий – с непривычки можно натереть мозоли.

Хрупкая девушка Анастасия уже пять лет работает в цеху. Вместе с женским коллективом она занимается легкой частью производства – этикетирует, датирует и упаковывает.

– У нас хорошая команда и хорошее начальство, которое заботится о своих сотрудниках. Во всем, конечно, есть свои нюансы. И уйти хотелось, такое было. Но, как видите, я здесь.

Собеседница за работой. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Готовые банки раскладывают в корзины и опускают в автоклавы, где под высоким давлением их нагревают, чтобы стерилизовать. Перед тем как попасть на прилавки магазинов, продукция охлаждается и отстаивается 21 день. Банальные правила безопасности, ведь банка может и взорваться. Специалисты уверены, что лучше, когда это происходит не в руках покупателя.

Завод заработал в 2016 году, с того момента каждый день с конвейера сходит пять тонн томатной пасты.

– Потребительский рынок у нас очень широкий. Продукцию раскупает практический весь Дальний Восток. Закупка идет от Камчатки до Якутии, присутствуем во всех сетях, – рассказала коммерческий директор Татьяна Моторная.

Вот так вручную. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Примечательно, что все оборудование в стенах завода сделано в России. Электрический автоклав изготовили в Подмосковье, два паровых – собственной сборки предприятия. От импорта предприятие не зависит, однако, по словам Татьяны Владимировны, сырье закупается в Китае.

– Сейчас мы находим другие источники закупки сырья, чтобы заместить китайских поставщиков.

Готовые банки раскладывают в корзины и опускают в автоклавы. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

В 2017 году в Москве компанию удостоили наградой – серебряной медалью за качество. В 2023-м сотрудники хотят забрать золото. Вскоре на предприятии могут запустить производство майонеза.

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