Директор департамента одной из школ ДВФУ во Владивостоке презентовал уникальную магистерскую программу

Библиотека ДВФУ. Из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последней декаде июня стартовал отбор студентов в высшие учебные заведения по всей стране. Владивосток не отстает: местные вузы ждут абитуриентов. А 20 и 21 июля в ДВФУ пройдет творческий конкурс для всех желающих обучаться в Школе искусств и гуманитарных наук ДВФУ. Подробности о поступлении на творческие специальности обсудили с директором департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Никитой Аргыловым в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM.

Кандидат политических наук, доцент ответил на актуальные вопросы о поступлении. Фото: Павел Патрикеев.

– Какие нововведения ждут абитуриентов?

– У нас в этом году 2 направления подготовки: классическая журналистика и медиакоммуникации, как новый набор в этом году. У всех есть творческое испытание – экзамен. Оно ровно как единый госэкзамен, за который можно получить 100 баллов. Что нужно сделать, чтобы получить баллы? В журналистике – это предоставление публикаций, которые делал абитуриент во время обучения в школе, в независимости от вида СМИ и медиа. Например, у человека был Telegram-канал, блог на YouTube или публикация в муниципальном СМИ, на радио, на ТВ. Минимальное количество – 5 публикаций. Но чем больше их будет, тем лучше. Чем больше человек будучи еще школьником был погружен в профессию и понимает, что такое редакция, тем лучше. Обычно это самые мотивированные абитуриенты.

– Можно ли выложить что-то, например в личный Telegram-канал, где 5 подписчиков? Будет ли это считаться публикацией?

– Любой медиапроект должен иметь аудиторию, должен быть интересен аудитории. Например, как понять, что это журналистский Telegram-канал, а не любительский? Понятно, что школьник – это еще любитель, но логика такая. У будущего журналистский будет сбор материала, он с кем-то уже пообщался и поговорил. Человек, который далек от профессии и боится общаться с людьми, скорее всего, возьмет материал из интернета и скомпилирует это. Важно видеть, что он поговорил с кем-то. Например, когда идет дождь, нашел метеоролога, побеседовал с ним и сделал контент. Это считается оригинальной информацией.

Кроме творческого испытания есть еще и собеседования. В рамках этого мы часто спрашиваем о кумирах, кто из журналистов нравится. Это дает понять, погружен ли он в эту тему, на кого он хочет быть похожим. А быть похожим на кого-то – это одно из хороших качеств, значит, человек думает об этом.

Если говорить про направление «Медиакоммуникации», то это одно из новых направлений подготовки. Его готовят не более чем в 10 вузах страны на сегодняшний день. Творческое испытание там другое – видеовизитка на YouTube о себе, почему они хотят быть медиакоммуникаторами.

– Сколько бюджетных мест в этом году?

– 25 бюджетных мест на направление «Журналистика», 25 на направление «Медиакоммуникации», 30 мест на направление «Реклама и связи с общественностью». Есть также специальные квоты и квоты по целевым направлениям.

– Существует момент, когда ребята заканчивают обучение и выходят на работу. Вы способствуете поддержке, какому-то сопровождению студентов?

– В этом году мы эту историю систематизировали. Мы открываем первую на Дальнем Востоке магистерскую программу, которая посвящена вопросам теории и экономики цифровых медиа. Эта программа разработана и апробирована в МГУ им. Ломоносова, в ведущем образовательном центре журналистики. В 2022 году планируется набрать 15 человек. В программе примут участие преподаватели, специалисты из Москвы. Мы хотим подготовить профессионалов, которые будут востребованы в сфере цифровых медиа. Магистратура исследовательская, она сложная, разработана по стандартам МГУ. Обучение будет производиться через исследования. Магистратура сложная, но она даст возможности человеку. Мы не готовим исследователей, мы готовим практиков индустрии, которые качественно будут управлять цифровым медиа. Интернет дает нам много данных, но эти данные надо интерпретировать.

– Какие перспективы есть у выпускников ШИГН?

– Мы уже который год работаем над тем, расширяем географию. Мы поддерживаем то, чтобы ребята приезжали не только из Приморья, но и из других регионов, тем самым подтверждая статус научного центра в области. Многие специалисты потом уезжают к себе, некоторые отправляются в западную часть страны. Немало выпускников остается здесь, потому что образуются семьи, Владивосток кому-то нравится. Тем самым мы пытаемся, как и полагается вузу, жизнь в городе сделать более динамичной.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.