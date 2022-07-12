Все на дрифт: рекордное количество заездов увидят зрители соревнований RDS Asia

В мероприятии примут участие гонщики из главных городов Дальнего Востока. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Третий этап соревнований по дрифту RDS Asia, который состоится на «Примринге» в эту субботу 16 июля, поставит своеобразный рекорд. Спортсмены проведут 72 парных заезда – беспрецедентное количество для дрифт-соревнований. В мероприятии примут участие гонщики из Владивостока, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска.

Традиционно соревнования по дрифту в июле становятся серьезным испытанием и для техники, и для спортсменов: жара усиливает и без того колоссальные нагрузки. Однако на этот раз гонщикам и их командам предстоит показать максимум, ведь столько заездов поклонники дальневосточного (а, скорее всего, и российского) дрифта еще не видели.

Сейчас подавляющее число соревнований по дрифту в нашей стране проходят по олимпийской системе. Но в этом году в дальневосточных соревнованиях произошли изменения: из-за сравнительно небольшого количества участников организаторы применили новую соревновательную сетку – «каждый с каждым». От этапа к этапу количество участников растет, и вместе с ним растет и количество заездов. Для спортсменов – это непростое испытание, а вот для зрителей – настоящий праздник.

– Я был зрителем на первом этапе, и могу сказать с уверенностью, что с точки зрения зрителя новая сетка круче! – рассказал Константин Авшаров, гонщик RDS Asia. – Если ты за какого-то конкретного пилота болеешь, и он, допустим, в старой схеме топ-16 нечаянно оступился и вылетел бы, то по новой схеме можно с любимым пилотом увидеть много заездов и, возможно, даже финальные.

Константин Авшаров, гонщик RDS Asia. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Сетка не самая простая. Мы устаем, потому что много заездов приходится проводить, но я уверен, что зрители кайфуют! Всем предлагаю увидеть своими глазами то, что будет происходить на «Примринге». На первом этапе было много аварий, на втором аварий меньше, но крутых заездов больше. Не берусь предполагать даже, что будет происходить в субботу! – отметил Евгений Ефанов, гонщик RDS Asia.

Евгений Ефанов, гонщик RDS Asia. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Не остались в стороне и зрители соревнований RDS Asia. Узнав, что сетка «каждый с каждым» останется до конца сезона, многие болельщики выразили свое одобрение (авторская орфография сохранена):

@zakirov_mixa: Приезжаем на дрифт с 2017 года, но стооолько заездов видели впервые. Ребята, это просто отвал башки! Легай – красавчик.

@Repka_o: А что будет, когда гонщиков будет двадцать? До ночи соревнования будут? Хотя мы готовы и ночью смотреть и вообще сколько угодно. Обожаю дрифт!

@margo172020: Первый раз была на дрифте. Конечно очень круто – рев мотора, визг колес, летящие куски резины, клубы дыма, адреналин… Очень стоящее зрелище. Ребята пилоты молодцы, выкладывались на все 100%.

Любителей ярких событий приглашают 16 июля провести на «Примринге» весь день, чтобы не пропустить ни одного момента соревнований. Напомним, доступ на трибуны откроют в 10 часов утра. Билеты на мероприятие можно приобрести онлайн.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.