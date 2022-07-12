Женщина рассекла висок автомобилистке в битве за парковку во Владивостоке

Дама с полотенцем – хозяйка белого Toyota Prius. Фото: скриншот

В социальных сетях появилась фотография, на которой окровавленная девушка прикрывает часть головы полотенцем. Автор иллюстрации объяснил, опуская подробности, что на барышню напала некая женщина в районе ТЦ «Багратион» – она ударила ее зонтом и рассекла кожу на виске. Понадобилась помощь врачей, наложили швы.

На кадрах маячила обидчица пострадавшей – владелица Suzuki Jimny с короткой стрижкой. Она рассказала свою версию ситуации: дама с полотенцем – хозяйка белого Toyota Prius – припарковалась так, что заблокировала дверь внедорожника и отказалась подвинуть машину. Ругаясь со своей оппоненткой, женщина не выдержала и огрела молодую автомобилистку.

Владелица Suzuki Jimny. Фото: скриншот

За деталями происшествия «КП – Владивосток» обратилась в пресс-службу городского УМВД.

Обновление 17:28

Нам ответили, что в дежурную часть отдела полиции Советского района обратился 26-летний молодой человек «с просьбой принять меры к неизвестной женщине, которая ударила зонтом его подругу и разбила ей голову».

– Заявитель утверждает, что конфликт между двумя автовладелицами на парковке в районе торгового центра произошел из-за парковочного места. В результате одна из женщин напала на свою оппонентку и ударила ее по голове. В настоящее время участковые уполномоченные полиции проверяют эту информацию. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – сообщили в полиции.

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