Женщина рассекла висок автомобилистке в битве за парковку во Владивостоке

Дама с полотенцем – хозяйка белого Toyota Prius.
Фото: скриншот
В социальных сетях появилась фотография, на которой окровавленная девушка прикрывает часть головы полотенцем. Автор иллюстрации объяснил, опуская подробности, что на барышню напала некая женщина в районе ТЦ «Багратион» – она ударила ее зонтом и рассекла кожу на виске. Понадобилась помощь врачей, наложили швы.
На кадрах маячила обидчица пострадавшей – владелица Suzuki Jimny с короткой стрижкой. Она рассказала свою версию ситуации: дама с полотенцем – хозяйка белого Toyota Prius – припарковалась так, что заблокировала дверь внедорожника и отказалась подвинуть машину. Ругаясь со своей оппоненткой, женщина не выдержала и огрела молодую автомобилистку.
Владелица Suzuki Jimny.
Фото: скриншот
За деталями происшествия «КП – Владивосток» обратилась в пресс-службу городского УМВД.
Обновление 17:28
Нам ответили, что в дежурную часть отдела полиции Советского района обратился 26-летний молодой человек «с просьбой принять меры к неизвестной женщине, которая ударила зонтом его подругу и разбила ей голову».
– Заявитель утверждает, что конфликт между двумя автовладелицами на парковке в районе торгового центра произошел из-за парковочного места. В результате одна из женщин напала на свою оппонентку и ударила ее по голове. В настоящее время участковые уполномоченные полиции проверяют эту информацию. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – сообщили в полиции.
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