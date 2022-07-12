Перебирать каждый камушек: эксперт рассказал, как обнаружили останки ихтиозавра на острове Русский

Вывоз останков найденного ихтиозавра. Фото: Приморский океанариум

На острове Русский специалисты обнаружили фрагменты скелета ихтиозавра. Возраст останков оценили в 230-240 миллионов лет. Окаменелости сейчас изучают. О ценности таких находок поговорили вместе с сотрудником Приморского океанариума, участником рабочей группы по поиску и исследованию археологических находок Вадимом Покровским в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» .

– Как можно найти фрагменты ископаемого? Необходима ведь целая механика?

– Если есть какая-то известная зона, где уже находились образцы – там проводят целенаправленные поиски. В данном случае находку обнаружили совершенно случайно, когда группа студентов геологов случайно бросила взгляд на эту плиту и увидела рисунок, рельеф. Они вспомнили, что точно такой же рельеф появился в новостях в 2020 году, когда впервые нашли останки ихтиозавра на острове Русский.

– У меня есть представление, что это происходит несколько по-другому, хаотично: люди идут, останавливаются и решают копать здесь.

– Это в лучшем случае, когда мы знаем, что копать надо здесь. Чаще всего это все-таки происходит случайно. Благо у нас берег скалистый и время от времени какой-нибудь тайфун Майсак прилетит, «шороху» наведет и вывалит плиту с ихтиозавром. Или, наоборот, климат может все это разрушить. Наша удача – увидели или не увидели мы все это.

– В чем ценность находки?

– Это с какой стороны посмотреть... Ученые ведь как дети – они могут найти окаменелости, но не водить хороводы – они сразу видят, какую работу здесь можно выстроить, что можно исследовать. Это своя игра, но взрослая.

Вадим Покровский Фото: Елизавета ЕНИНА

– Это один и тот же ихтиозавр, которого нашли в 2020 году?

– Нет, они находятся на разных участках острова. Если сильно пофантазировать, то какой-нибудь ураган 230 миллионов лет назад разорвал этого динозавра и покидал по разным концам острова. Но полагается, что первая находка – это одна особь, а во втором случае две плиты, на которых остатки другой особи.

– Какая задача изначально стояла перед студентами?

– Они изучали базовую структуру берега. У нас берега слоистые. Скалы – это осадочные породы. Студенты изучали строение этих слоев, структуру, чтобы в будущем использовать эти данные для поиска полезных ископаемых. У них совершенно не стояла цель найти палеонтологические находки. Была только теоретическая часть – узнать из чего состоит порода. Но повезло.

– Надо ли перешерстить весь берег после такой находки?

– Русский остров очень богат на находки. Когда там возводили кампус ДВФУ, вместе с грунтом было вывезено большое количество ихтиозавров, их родственников и сверстников. Такие находки, конечно, случайно иногда попадают на берег. Но если хорошо капнуть, то надо перебирать каждый камушек, потому что там могут быть совершенно маленькие части – косточки.

– Как доставали?

–Мы решили увезти находку с берега в более надежное место, так как ветер и солнце сильно влияют на сохранность объекта. Привезли останки в Приморский океанариум, законсервировали, чтобы этот фрагмент дождался ученых наконец-то, потому что они в разных регионах страны.

Плита весила килограммов 800, рук нужно было много. Общими усилиями ее и перевезли.

– Кто такие ихтиозавры?

– Это не динозавры. Это рептилии, древние ящеры. Они напоминают рыб или дельфинов современных. У них похож образ жизни как у рыб, поэтому форма тела такая же. Они охотились на аммонитов – на моллюсков, на своих сородичей. Ящеры вымерли 94 миллиона лет назад из-за сильного потепления.

– Можно определить размер животного?

– Когда проведут препарирование и опишут эти фрагменты ребер, можно будет смоделировать образ этого ихтиозавра. Более того, можно будет его нарисовать.

– Можно ли сделать общий вывод насчет того, какая природа была на острове Русский, где кипит жизнь?

– Начнем с того, что это был, скорее всего, Восток. Зная то, как у нас дрейфовали континенты, можно сказать, что Русский там и остался, только на его месте было море. Это было дно моря: илы, песок, в который закапывало и ихтиозавров, и аммонитов. Море было теплым тропическим. Соответственно виды, которые там обитали, были теплолюбивые. Попадаются на Русском зубы акул мелких и животных, которые сегодня чаще всего встречаются в более теплых водах.

Хронология:

На Русском острове нашли части скелета ихтиозавра возрастом около 240 миллионов лет

Останки одного из первых динозавров специалисты увезли на хранение (подробнее)

Ихтиозавр острова Русский: в Приморье найдены кости доисторического ящера

Ученые РАН подтвердили, что останки принадлежат животному, жившему более 220 миллионов лет назад (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.