Вид с фуникулера в UltraHD: билайн улучшил качество в туристических местах Владивостока

Фото: Евгения КАМЕНЕЦКАЯ

Эти результаты были получены агентством в рамках федерального проекта «В зоне действия».

Эксперты произвели замеры качества связи в популярных местах Владивостока, где традиционно отмечается высокая нагрузка на сеть операторов. В 4 из 7 наиболее популярных локаций, отобранных для тестирования, лучший результат оказался у билайн.

Согласно исследованию, сеть билайна во Владивостоке позволяет клиентам удобно устроиться в интернете и пользоваться современными сервисами. Скорости оператора во всех проверенных местах во Владивостоке оказались выше 5-10 Мбит/с, которых, по данным экспертов, хватает для комфортного использования смартфона.

К примеру, возле Триумфальных ворот можно отправить друзьям селфи за 1,5 секунды, а на железнодорожном вокзале или в аэропорту – скачать фильм в дорогу за 8-11 минут. Возле маяка Эгершельд или на Русском острове возле подножия горы Русская жители и туристы могут комфортно выходить в прямой эфир и вести видеостримы.

Кроме того, эксперты проверили и качество голосовой связи во Владивостоке. К примеру, по дороге на Русский остров проводились замеры на протяжении 12,8 км. За 22 минуты в сети билайн не было зафиксировано ни одного обрыва связи.

Такой результат тестирования качества связи во Владивостоке можно объяснить масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние 4 года. Напомним, за это время сеть 4G билайна по всей России выросла в 3 раза. В Приморье только за прошедший год технические специалисты провели три рефарминга, в результате которого увеличилась пропускная способность сети 4G.

- Уже несколько лет мы занимаемся поэтапным улучшением всей сети в регионе. Увеличиваем покрытие, скорости мобильного интернета, качество голосовой связи. По сути, мы создаем в регионе сеть с большим спектром возможностей, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться связью как для повседневных задач, так и для работы, общения по видеосвязи, скачивания объемных файлов и много другого. Полученные в результате тестирования данные подтверждают эту работу. В дальнейшем, мы продолжим локальные улучшения сети, - комментирует директор Приморского отделения билайн Андрей Сергиенко.

Исследование проводилось с помощью специального оборудования, подключенного к сотовым сетям «большой четверки». Ознакомиться с полным текстом исследования и описанием применяемой методики можно на сайте интернет-СМИ TelecomDaily. Всего в ходе проекта «В зоне действия» эксперты посетили 11 городов.