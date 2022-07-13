Больше тысячи домов во Владивостоке лишатся горячего водоснабжения

Отключения пройдут периодами, а испытания – этапами с июля по сентябрь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители приморской столицы останутся без горячей воды из-за летне-осенних гидравлических испытаний, они начнутся 25 июля. Отключения пройдут периодами, а испытания – этапами с июля по сентябрь. Приморские тепловые сети (ПТС) представили списки адресов, которые попали под ограничения.

– Цель испытаний – выявить слабые участки на теплосетях после завершения осенне-зимнего периода и оперативно произвести ремонтные работы, чтобы обеспечить бесперебойное прохождение следующего отопительного сезона. Предварительно, перед началом осенне-зимнего периода и после ремонтных работ на сетях, теплотрассы проверяют еще раз, чтобы убедиться в качестве выполненной работы. В проведении гидравлических испытаний задействованы несколько служб предприятия: дежурная смена на теплоисточнике, рабочая бригада и диспетчерская служба, – отметили в ПТС.

Вместе с энергокомпанией испытания проводят МУПВ «ВПЭС». ПТС проверяют магистральные тепловые сети, ВПЭС – разводящие, внутриквартальные.

С 25 июля по 3 августа энергетики проверят на прочность Фадеевскую теплотрассу. Горячее водоснабжение будет временно ограничено у жителей Первомайского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2:

Абрекская: 8в; Адмирала Кузнецова: 53, 53/1, 53/1., 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Академический: 2; Архангельская: 25; Басаргина: 3, 6б корпус: 1, 2, 6б/2; Брестский: 1б; Ватутина: 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4ж, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26; Владикавказская: 1, 3, 5; Володарского: 1, 3а, 8, 8а; Воропаева: 5, 31, 33, 33а; Горийская: 1, 4, 6, 6а; Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а; Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12; Дальзаводская: 2а, 17, 21, 27, 31; Зейская: 4, 4/2, 4/2, 5, 12, 14; Зеленый Бульвар: 19, 21, 28, 30; Ивановская: 2, 2а, 15, 17, 19, 28, 3б, 4, 4/10, 4а, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 6/4, 6/4, 6а, 7, 7а; Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23; Карла Либкнехта: 10а; Карякинская: 29; Ковальчука: 26, 3, 6; Корабельная Набережная: 10; Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19; Лазо: 4, 6, 12; Луговая: 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/1., 45/2, 45/2., 47, 49, 51а; Луцкого: 16; Маньчжурская: 15; Матросская 5-я: 21; Матросская 7-я: 33а; Махалина: 11а, 3а; Металлистов: 3, 5; Можайская: 14, 1б, 20, 22, 24; Муравьева-Амурского: 15/17, 5, 7/9; Невельского: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 21у, 23, 25, 27, 29, 31; Нейбута: 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87, 135, 137, 139, 141; Некрасовский: 1, 3, 5, 18; Новоивановская: 3; Петра Великого: 3, 3/6; Пионерская: 6; Пологая: 50, 54а, 55, 60, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72а, 72у; Почтовая: 6; Почтовый: 7, 7а, 9; Прапорщика Комарова: 42, 48, 52; Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21; Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33, 34, 35, 35а, 39, 40, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 68, 85, 89, 109; Светланская: 45, 47, 49, 54, 55, 57, 63, 65а, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 78, 80а, 86, 87, 87в, 88, 103, 105, 105а, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109а, 114, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 131, 133, 143, 145, 147, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209; Славянская: 17; Сочинская: 1, 3, 5, 7, 14, 15; Спиридонова: 15, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 30/32., 34, 37, 40, 42, 44; Спортивная: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8у, 9, 10; Стрелковая: 16б, 46, 50; Стрелковый: 22а; Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 8д, 11, 13; Трудовых Резервов: 5, 7; Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а, 44, 46, 46а, 48, 50, 61, 63, 65, 69; Уборевича: 6а, 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15а, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37; Фадеева: 31, 35, 43; Феодосийская: 35, 37, 46; Флотская 1-я: 50; Фонтанная: 44; Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 11, 13, 19, 21; Шепеткова: 8, 8а, 14, 16, 18, 25, 31/1, 31/1., 32, 33, 34/3Б, 34/36, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60; Шкипера Гека: 15, 15у, 16, 24, 26; Экипажная: 1, 1а, 18/1, 19, 8 корпус 1.

С 8 по 15 августа ограничат во Фрунзенском и части Ленинского, а также Первореченского районов, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1:

Авраменко: 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17; Авроровская: 4, 17, 24, 30; Адмирала Фокина: 1, 3, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11/3, 11/4, 11а, 16а, 20, 22, 23, 23/1, 24, 24в, 25, 26а, 27, 29, 31; Алеутская: 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 2, 24, 25/27, 26/2, 26/3, 26/4, 29/31, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90; Алтайская: 3; Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33; Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15; Арсеньева: 6, 8, 9/13; Батарейная: 2, 6, 8, 8/1; Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16; Береговая: 3, 6, 8; Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 35а, 36/38, 40; Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12в, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 64а, 66, 70, 72/1; Западная: 13, 27, 29; Захарова: 5; Казанская: 1, 4, 4а, 5, 7; Комсомольская: 1в, 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27в, 27д, 29; Корабельная Набережная: 7; Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 51а; Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12; Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 86в; Лейтенанта Шмидта: 29; Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66; Мордовцева: 3, 6, 8а, 8д, 12; Морозова: 5, 7, 9; Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16в, 20, 27; Московская: 1, 11, 13, 15; Мыс Кунгасный: 5; Мыс Чумака: 1/2, 1/5, 1а; Набережная: 1, 5в, 7б, 9, 10, 13, 16, 20; Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, ,6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58; Нижнепортовая: 4; Океанский: 7, 8, 10б, 12, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29/31, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 48а, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 83/0, 85, 85/1, 85/2, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 121а; Октябрьская: 2, 4/6, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б; Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44; Партизанский: 2а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45; Перекопский: 3, 5, 7; Пограничная: 12/3, 12а, 12б, 15в, 22, 22а, 26, 30; Пологая: 16, 17, 18, 21, 21а, 24, 28, 30, 30/34, 31, 32/2, 34, 43, 53а; Посьетская: 3а, 4, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46; Прапорщика Комарова: 1в, 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35в, 45, 45а; Рылеева: 8; Садовая: 12, 22, 25, 27; Самарская: 10а; Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Светланская: 1, 4, 6, 6б, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 15а, 16, 17, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 38, 39, 41; Семеновская: 3, 5а, 7, 9б, 15, 17/19, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34; Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34; Союзная: 17, 19, 20, 20а; Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 46, 48, 48, 49, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64; Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12; Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26; Трудовой: 1а, 13; Уборевича: 3, 5а, 6, 8, 9а, 19, 21; Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36; Фонтанная: 7, 10, 18, 18/2, 18/3, 18а, 19, 2, 3, 31, 31/2, 35, 36, 36/38, 42, 42а, 47, 47а, 51а, 55, 61, 61/1; Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36, 36а; Чернышевского: 15; Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11; Ялтинская: 18.

С 8 по 17 августа энергетики проверят на прочность Голдобинскую теплотрассу. Горячее водоснабжение будет временно ограничено у жителей Первомайского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2:

40 лет ВЛКСМ: 1, 2/8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2/8, 21, 21у, 26а, 26в, 3, 5, 7, 8, 9; 44 причал: 1; 50 лет ВЛКСМ: 4, 11, 17, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 26, 26а, 26б, 26в, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32; 50 лет ВЛКСМ: 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 26, 26а, 26б, 26в, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32; 60 лет ВЛКСМ: 8а; Адмирала Кузнецова: 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Березовая: 5, 7, 9, 21; Борисенко: 2, 8, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 17, 17а, 19, 19а, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104а, 106а, 108, 108а, 110; Брянская: 18; Вилкова: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 3, 5, 7, 9; Владикавказская: 1, 5; Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13; Вязовая: 1, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22; Горийская: 1, 4; Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71; Громова: 4, 6, 8, 10, 12; Громова: 4, 6, 8, 10, 12; Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32; Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Запорожская: 2, 4, 6; Интернациональная: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71; Калинина: 11а/1, 11а/2, 11а/3, 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55, 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113; Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23; Киевская: 5, 15; Кизлярская: 3, 7; Коммунаров: 14; Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27; Краева: 3, 5, 6, 8; Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Можжевеловая: 1а, 18; Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а; Надибаидзе: 18, 20, 24; Нарвская: 6, 13; Невельского: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29; Нестерова: 3, 5; Никифорова: 4, 6, 8, 10, 16, 18, 2, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57; Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а, 37; Окатовая: 1а, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14у, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21; Ольховая: 17, 19; Очаковская: 5, 7; Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11; Полярная: 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 9; Промышленная 2-я: 4, 6, 8; Промышленная: 2; Сафонова: 2, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39; Сахалинская: 1у, 3в, 8, 5а, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 41г, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61; Связи: 1, 20, 22, 22а, 22б, 3, 5; Спиридонова: 15, 34, 42, 44; Строительная 2-я: 21; Строительная 3-я: 10, 11, 12, 9; Талалихина: 1, 12, 2, 3, 5; Терешковой: 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8а, 8б, 8д, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16в, 18в; Фастовская: 2, 14, 20, 29; Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 10у, 11; Часовитина: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27, 3, 3у, 5, 7, 9; Черемуховая: 11, 17, 32.

С 12 по 19 сентября горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у части жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная»:

Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54в, 56, 56а, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72; Адмирала Юмашева: 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 11в, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 2, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40,; Аксаковская: 1, 3, 12; Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12а; Алтайская: 3; Амурская: 82, 84, 86, 88, 96; Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56, 58; Бульварная: 15; Военное Шоссе: 1а, 5, 5б, 5в 15, 24, 24в, 27, 28, 31, 34, 36, 37; Гоголя: 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48; Грибоедова: 46; Державина: 15, 16, 17, 19, 19а, 21, 55, 57, 59, 59а; Жигура: 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у; Жуковского: 1-9, 10-15; Карьерная: 1, 3а, 11, 13, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 52; Котельникова: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Котельникова: 13, 15, 17, 21; Красного Знамени: 59, 65, 65у, 66, 66а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131у, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 158а, 160, 160а, 162, 164; Круговая 2-я: 10, 12, 14; Ладыгина: 4, 5, 9, 9/1; Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а; Марченко: 6, 15, 32; Мельниковская: 103; Народный проспект: 4, 4у, 11, 11Б, 15, 17, 19, 19у, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Некрасовская: 36а, 36б, 38, 46, 48, 48а, 49а, 50, 51в, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 122; Некрасовский переулок: 24; Океанский проспект: 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 123, 123б, 123в, 125, 131в, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155, 165; Острякова: 6; Отлогая: 10; Партизанский проспект: 44, 52, 58, 58в, 62а; Писаревская: 6/8; Проходная 4-я: 12, 16; Руднева: 1, 1а, 1б, 3, 17; Сабанеева: 8, 11, 13, 14в, 15, 15/1, 16, 16в, 18, 19, 21, 22, 22у, 23, 24; Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12; Снеговая: 30, 42а, 74, 79, 123, 125; Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31; Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 40а, 41, 41в, 42, 43, 43а, 44, 44у, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54; Флотская 4я: 37/39; Флотский: 37/39; Фонвизина: 2; Шилкинская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21.

С 19 по 26 сентября коммунальная услуга будет временно отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от котельных «Северная» и «Вторая Речка»:

100-летия Владивостока: 1, 7, 9, 9а, 14, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 7а, 80, 82, 84, 84а, 103; 100-летия Владивостока: 88, 90, 92, 98а, 100, 100а, 100в, 102, 104, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 120а, 121, 123, 124, 125, 125а, 126, 128, 128а, 129, 130, 130а, 131, 133, 133а, 133в, 134, 135, 136, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 148, 148/1, 148/2, 148/3, 149, 151, 153; Адмирала Горшкова: 2, 3, 4, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 53, 79, 83, 85; Адмирала Смирнова: 2, 8, 10, 14, 16, 18, 26; Анны Щетининой: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Багратиона: 4, 6, 6а, 8; Бородинская: 4а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 47; Бородинская: 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 15б, 17, 18, 19; Волховская: 4, 5, 10, 2, 22, 27, 31; Вострецова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 13, 15, 15а, 19; Гамарника: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14б, 15, 16, 17, 18в, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а; Героев Варяга: 2, 2/2, 2в, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 8/2, 10, 10а, 11; Давыдова: 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а; Днепровская: 1, 2а, 3, 5, 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 47а, 51, 55, 55/0; Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 5/1, 7; Днепропетровская: 15, 18; Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 23д, 24; Завойко: 2, 4, 4а, 6, 8; Ильичева: 3, 3а, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18г, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32; Иртышская: 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 18, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28а, 30а, 32, 32/2, 32/3, 32/4, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40/1, 40/2, 42, 48, 50; Камская: 5, 5а; Камский: 1, 2, 5, 6, 6/1, 6/2, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Карбышева: 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 50/1, 50/2, 52, 54; Кирова: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 112, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19/1, 19/2, 20, 20а, 21/1, 21/2, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93; Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9; Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 14, 15, 15а, 17, 19, 21, 23; Кутузова: 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 10; Лесная: 1в; Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Нахимова: 2, 3, 4, 5, 6, 18; Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33; Овчинникова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у; Печорская: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10; Постышева: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49; Русская: 2а, 2д, 5, 7, 9, 9б, 11, 11а, 15, 17а, 19в, 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 40, 41в, 43, 45, 46б, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 51в, 52, 53, 53а, 53б, 53д, 54, 54а, 55, 55а, 55а/0, 56, 57, 57а, 57б, 57г, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57р, 57т, 57ф, 58, 58а, 59, 59г, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 60, 60а, 61, 61в, 62, 63, 63а, 64, 65/3, 65а, 66, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 72в, 73, 73а, 73б, 73ж, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87а, 88, 88а, 90, 92, 94, 94а, 97, 98, 98а, 99, 100; Татарская: 5, 6; Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Узбекская: 14, 15; Ульяновская: 4, 4а, 6, 8, 10, 12; Уральская: 6; Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8б; Чапаева: 2, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 24, 26; Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30; Шошина: 3у, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Южно-Уральская: 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25/10, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

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